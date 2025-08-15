Nodal hace confesión sobre Cazzu que daría revés a teoría sobre una de sus canciones

Christian Nodal hizo inesperada confesión sobre Cazzu que daría revés a la teoría de que una de sus canciones del álbum ‘Latinaje’ está dedicada a él.

El cantante reveló a la periodista Adela Micha que estuvo involucrado en la producción del último trabajo musical de Cazzu. Incluso, aseguró que una de sus canciones, aquella que la gente cree es una indirecta de su ex, él la trabajó con todo el equipo de producción

“Después de la relación yo seguía pagando a su equipo para que tuviera una… no sé cómo se le llama (…) algo así que era la favorita… Produje una canción de su nuevo álbum, que después la gente: ‘oye, te está tirando con esta canción…’. No la hice yo, pero yo la produje… no hay créditos, ¿verdad?, pero yo la produje”, dijo el 13 de agosto en ‘La Saga’.

Notal también ventiló que estuvo involucrado en la producción de un documental, puntualizando que “desconoce” si este material verá la luz.

“Se pagaron cientos de miles de dólares para un documental que sabrá Dios si sale o no sale y no estoy cobrando, pero su carrera… cuando yo iba a hacer la escucha con mi álbum, con las personas importantes que yo conozco de la industria, llevaba su proyecto”, insistió.

El ahora esposo de Ángela Aguilar no reveló el nombre de la canción que supuestamente produjo para Cazzu. Sin embargo, insistió que siempre tuvo la intención de “hacerla crecer” y que la gente volteara a ver su trabajo.

“La parte fue siempre hacerla crecer. Mi perspectiva de todo lo que le está pasando ahorita me da mucho gusto el éxito… le ha ido muy bien y se lo merece, es una buena artista. Nunca ha habido una intención, nunca se ha hecho nada, no hay una demanda, que también dicen que yo demandé, no, hasta hoy día no hay un juez que tenga un caso mío para ella ni de ella para mí”, explicó.

Por último, Christian Nodal recordó que una parte importante de su relación con Cazzu, además de la existencia de su hija Inti, fue “la dicha” de haber compartido “el amor por la música”, por lo que nunca ha hecho nada para perjudicar su carrera.

“A mi expareja tengo la fortuna, la dicha, de haber compartido el amor por la música. Yo la conocí por su música, me gustó su música. Compartir con ella me hizo darme cuenta del gran artista que es, entonces, nunca puse algo para que su carrera fuera en pique ni mucho menos, al contrario, siempre la apoyé, antes y después de la relación”, sentenció.