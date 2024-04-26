Belinda estrena con Natanael Cano su canción ‘300 Noches’ y él se declara su “fan”: “Fue mágico”

Video Belinda rompió en llanto después de estrenar su canción ‘Cactus’: "Mi pecho no es bodega"

Belinda continúa alimentado el género musical que se inventó, los “corridos coquette”, con el lanzamiento de su canción ‘300 Noches’.

Tras el éxito de ‘Cactus’, tema que supuestamente incluye dardos contra su ex Christian Nodal, la cantante unió su talento al de Natanael Cano para un nuevo sencillo.

¿Qué dice la letra de ‘300 Noches’, canción de Belinda y Natanael Cano?

Fue este 25 de abril que Belinda y Natanael Cano lanzaron en diversas plataformas digitales ‘300 Noches’, su primera colaboración.

La letra de la copla refleja la historia de una persona que se lamenta por no olvidar a quien fue su pareja, pese a que esta le hizo daño, no puede superarla.

La música contiene, de acuerdo con Rolling Stone, “rasgueos de la guitarra de requinto”, así como elementos clásicos de los corridos con un piano más pop”.

“Esperé tanto por ti que cuando cuenta yo me di, ya me habías dejado atrás. ¿Ahora qué hago pa’ olvidar?”, dicen los artistas al inicio de su ‘hit’.

“300 noches han pasado y sigo pisando el pasado. No puedes seguir siendo el rey sin esta reina a tu lado”, continúan.

En el coro, ambos indican: “Baby, míranos, ahora somos dos extraños y se siente tan extraño, que después que me jodiste todavía te еxtraño”.

“Baby, míranos, ya di todo y no se nos dio. No fue por mí que no funcionó, fuе por ti que todo se jodió, todo se jodió”, suman.

A continuación, Cano entona: “¿Cómo se supone que voy a encontrar eso que tenía en otra persona? La misma forma de besar, esa conexión tan cabrona”.

“Aún recuerdo cómo lo hacíamos y amanecíamos siempre abrazados. Estar contigo era como si Santa Claus me trajera veintitrés mil regalos”, dice Belinda, para dar paso nuevamente al coro.

En el videoclip de la canción, a los dos se les puede ver muy afectuosos en diversas escenas, pues representan a los enamorados de su trama.

Para este audiovisual, la ahora apodada ‘Belika’ estrenó un look con el cabello corto y en color rojo, que combinó con sus cejas.

Natanael Cano se declara “fan” de Belinda

En un comunicado de prensa, difundido por Rolling Stone, Natanael Cano externó su felicidad por haber trabajado con Belinda.

“Me encantó poder colaborar con ‘Beli’ para esta canción”, aseguró el mexicano, quien es 11 años más joven que la también actriz.

“Soy fan suyo y me emociona ver a más artistas femeninas enarbolando la bandera de los corridos tumbados. Belinda le puso su toque ‘coquette’ y fue mágico”, sentenció.

En sus respectivas cuentas de Instagram, ellos han estado promocionando el tema con publicaciones que incluyen fotografías en las que aparecen juntos.