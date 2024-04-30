¿Belinda dedicó ‘300 Noches’ a Giovani dos Santos? Estas serían las supuestas pistas

Video Belinda rompió en llanto después de estrenar su canción ‘Cactus’: "Mi pecho no es bodega"

Belinda prometió que sus nuevas canciones tendrían “dedicatoria”, ya que por primera vez abordaría “temas muy personales”, incluyendo sus rupturas amorosas. Aunque se especula que la canción 'Cactus' está inspirada en su romance con Christian Nodal, ahora hay quienes aseguran que '300 Noches' hace referencia a su noviazgo con Giovani dos Santos.

Belinda habría dejado pistas de su fallida relación con el futbolista en su video con Natanael Cano

PUBLICIDAD

En el video en el que Belinda comparte protagonismo con Natanael Cano, se han identificado algunas pistas que apuntan a su fallida relación con el futbolista mexicano. Una de ellas es la aparición de un toro, que sería el signo zodiacal de su exnovio, Tauro.

Además, el brazo con ‘tornillos’ que Belinda muestra en la escena podría estar relacionado con la famosa ‘beliseñal’, un gesto que Giovani dos Santos solía hacer cada vez que anotaba un gol. En el video, ella refiere que no puede moverlo más.

Otro elemento destacado es el péndulo de Newton, que representa la idea de que “cada acción tiene una reacción”. También se han observado cuadros con imágenes del test de Rorschach, utilizado para evaluar problemas psicológicos. Algunos internautas refieren que la vez que Belinda habló sobre su ruptura con el futbolista, insinuó que él era supuestamente un mitómano.

¿300 Noches de Belinda y Natanael Cano esta dedicada a cierto futbolista mexicano?; abro hilo de las referencias que encontré en la canción pic.twitter.com/NdkTft9Ofp — vale 🧨 (@flawlessbeli) April 29, 2024



En una escena adicional, Belinda lleva un reloj que marca “02:10”, un número que se ha interpretado como el año 2010, cuando los famosos terminaron su relación. Finalmente, Natanael Cano aparece utilizando una playera Balenciaga inspirada en un jersey de fútbol.

Habría más pistas en la letra de ‘300 Noches’

En lo que respecta a la letra de '300 Noches', los seguidores de Belinda han hallado otras posibles señales relacionadas con Giovani dos Santos. Por ejemplo, la palabra “extraño” se repite tantas veces que podría ser un guiño a la famosa frase del futbolista que fue tendencia en Twitter hace más de una década: “Veo que todavía me extrañas”.

PUBLICIDAD

Belinda y Giovani dos Santos comenzaron su relación a finales de 2008. Sin embargo, no fue hasta 2009 que la confirmaron y comenzaron a mostrarse juntos en público. La cantante solía asistir a los partidos de fútbol de su entonces novio, lo que dio origen a la famosa ‘beliseñal’.

La relación entre estos famosos llegó a su fin en 2010, tras una supuesta infidelidad de Giovani dos Santos, de la que también hablaría Belinda en la letra de su canción '300 Noches': "lo di todo y no se nos dio, no fue por mí que no funcionó".