Christian Nodal

Cazzu rompe el silencio tras confirmarse ruptura con Nodal

La rapera argentina reaccionó a la publicación del intérprete de regional mexicano luego de que diera a conocer su separación tan solo ocho meses después del nacimiento de su hija Inti.

Por:
Elizabeth González.
Video ¿Nodal dio pistas de su separación en entrevista una semana antes?: "El amor se va transformando"

Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, rompió el silencio luego de confirmarse su ruptura con Christian Nodal, padre de su hija Inti.

La rapera argentina se pronunció a través de sus redes sociales minutos después de que el intérprete de ‘Adiós Amor’ anunciara que habían tomado “caminos separados”.

“Los artistas somos una pantalla de todo lo que sucede en la vida real”, escribió en sus historias de Instagram este 23 de mayo después de retomar el mensaje que el padre de su hija había publicado.

Así reaccionó Cazzu al mensaje de su separación de Christian Nodal.
Imagen Cazzu / Instagram

Sin revelar la causa de su separación con Christian Nodal, Cazzu señaló que, así como habían compartido parte de su historia de amor con el público, también decidieron hacer pública su separación, haciendo énfasis en que “todo sana”.

“Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los aciertos y los errores. Hoy como muchas veces lo fue y como todavía quedan muchas nos acompañan, algunos con odio y otros con mucho amor. Gracias, todo sana”, manifestó en su propio comunicado.

Nodal y Cazzu anunciaron su separación

En medio de rumores de una separación, Christian Nodal informó la mañana de este 23 de mayo y tan solo ocho meses después del nacimiento de Inti, que su noviazgo con Cazzu había llegado a su fin.

"Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permaneces fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti. Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio", dijo.

Christian Nodal confirma separación de Cazzu.
Imagen Nodal / Instagram

Christian Nodal y Cazzu: su historia de amor

Christian Nodal y Cazzu comenzaron su historia de amor en junio de 2022, apenas unos meses después de que el intérprete de 25 años hiciera pública su ruptura con Belinda, con quien tenía planes de casarse.

A mediados de junio, los famosos despertaron rumores de romance tras ser captados tomados de la mano y de ser grabados besándose tras bambalinas en una de las presentaciones de Nodal.

Casi un año después, Christian Nodal y Cazzu anunciaron que esperaban a su primer bebé. Su hija Inti nació el 14 de septiembre de ese mismo año.

