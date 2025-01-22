Cazzu

¿Cazzu advierte “venganza” a Nodal en ‘Dolce’, su nueva canción?: asegura tiene “dedicatoria especial”

La argentina mandó un inesperado mensaje en medio del lanzamiento de ‘Dolce’, su nueva canción, que haría referencia a su ruptura con Christian Nodal.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video ¿La canción de la venganza? Cazzu lanza tema con presuntas indirectas para Nodal y Ángela Aguilar

Cazzu habría advertido de una "venganza" a Christian Nodal en su nueva canción 'Dolce', misma que tendría una dedicatoria especial, según compartió en sus redes sociales.

La tarde de este miércoles 22 de enero, la cantante argentina estrenó 'Dolce', sencillo que marca su debut en el género de los corridos tumbados y en el regional mexicano, demostrando una vez más su versatilidad musical. Sin embargo, es la letra de su canción la que llamó la ateanción, ya que su juego de palabras haría referencia a su relación y ruptura con el padre de su hija Inti.

Cazzu y Nodal en los Latin Grammy 2023.
Cazzu y Nodal en los Latin Grammy 2023.
Imagen Getty Imges


Según los seguidores de 'La Jefa', algunas estrofas reflejarían la montaña rusa de emociones por las que pasó Cazzu luego de terminar su relación. Incluso, especulan que la cantante haría referencia al famoso vestido rojo, de la firma Dolce & Gabbana, que utilizó en los Latin Grammy 2023, y que, según la letra, sería el favorito de Nodal.

PUBLICIDAD

Al inicio del videoclip, Cazzu también haría referencia a una supuesta infidelidad y advertiría, según la letra, "también sé bien cómo portarme mal y sé bien qué hacer para hacerte llorar".

Más sobre Cazzu

Cazzu reaparece así tras revelar que “no podía seguir pagando” casa en la que vivía con Inti
2 mins

Cazzu reaparece así tras revelar que “no podía seguir pagando” casa en la que vivía con Inti

Univision Famosos
Ángela Aguilar estaría molesta con Nodal por entrevista donde no la dejaría “bien parada”
1:00

Ángela Aguilar estaría molesta con Nodal por entrevista donde no la dejaría “bien parada”

Univision Famosos
Cazzu confiesa que la discriminan por su aspecto: "No nos quieren alquilar las casas"
1:04

Cazzu confiesa que la discriminan por su aspecto: "No nos quieren alquilar las casas"

Univision Famosos
Cazzu revela por qué no le quieren rentar casa en Argentina: ¿sufre discriminación por sus tatuajes?
2 mins

Cazzu revela por qué no le quieren rentar casa en Argentina: ¿sufre discriminación por sus tatuajes?

Univision Famosos
Cazzu se muda de casa porque “no podía seguir pagando” el alquiler ¿vive en la finca de Nodal?
0:59

Cazzu se muda de casa porque “no podía seguir pagando” el alquiler ¿vive en la finca de Nodal?

Univision Famosos
Cazzu confiesa que “no podía seguir pagando” casa en la que vivía con Inti: ¿y el rancho de Nodal?
3 mins

Cazzu confiesa que “no podía seguir pagando” casa en la que vivía con Inti: ¿y el rancho de Nodal?

Univision Famosos
¡Agárrate Ángela! Nodal revela cuántos hijos quiere tener: y no solo es Inti
0:56

¡Agárrate Ángela! Nodal revela cuántos hijos quiere tener: y no solo es Inti

Univision Famosos
Cazzu para en seco a famoso cantante: acusa que sus palabras “son peligrosas”
2 mins

Cazzu para en seco a famoso cantante: acusa que sus palabras “son peligrosas”

Univision Famosos
Cazzu responde así sobre si Nodal le fue infiel con Ángela Aguilar
1:07

Cazzu responde así sobre si Nodal le fue infiel con Ángela Aguilar

Univision Famosos
¿Florinda Meza es "pariente" de Ángela Aguilar?: ella sorprende con respuesta
1:00

¿Florinda Meza es "pariente" de Ángela Aguilar?: ella sorprende con respuesta

Univision Famosos

Una dedicatoria especial

En medio del lanzamiento de su nueva canción, Cazzu aseguró que 'Dolce' tenía una dedicatoria especial para todos aquellos que la habían hecho sentir amada, especialmente, los connacionales de Christian Nodal.

"¡DOLCE ya está disponible en todos ladooooooooooos! Con dedicatoria especial a mi gente de México que me hacen sentir muy amada", escribió junto al emoji de corazón rodeado de fuego.

Cazzu agradece el cariño de sus fans mexicanos.
Cazzu agradece el cariño de sus fans mexicanos.
Imagen Cazzu / Instagram

¿Qué dice la letra de ‘Dolce’, de Cazzu?

Te creí y yo no doy más de una oportunidad
Ojalá te dure eso de aparentar
Mujeres bonitas, ninguna real
Como yo, que contigo estaba a morir y a matar
Dudo que una así te vuelvas a encontrar
Me voy, pero antes me voy a vengar

Yo también (Yo también)
Yo también sé bien cómo portarme mal
Y sé bien qué hacer para hacerte llorar
A ver si aprendés a valorar

PUBLICIDAD

Y voy a salir por la noche
A ponerme ese vestido Dolce
Que ya sabes, me queda tan bien
Con еl mismo que te enamoré
Y vas a salir a buscarmе
Y te lo juro, no vas a encontrarme
Si esa vez te la pasaste bien
Esta noche, papi, yo también

Se te olvidó
Que lo sabes te lo enseñé yo

Qué bien que suena Cazzu en el corrido
Dice

Si ya tengo mi Mercede', ¿pa' qué quiero una G-Wagon?
Me quería dar diamante', ya me los había comprado
Mucho ante' de conocerte yo ya había coronado
Y hasta ahora me había controlado

Y yo también (Yo también)
Yo también sé bien cómo portarme mal
Y sé bien qué hacer para hacerte llorar
A ver si aprendés a valorar

Y voy a salir por la noche
A ponerme ese vestido Dolce
Que ya sabes, me queda tan bien
Con el mismo que te enamoré
Y vas a salir a buscarme
Y te lo juro, no vas a encontrarme
Si esa vez te la pasaste bien
Esta noche, papi, yo también

Se te olvidó
Que lo sabes te lo enseñé yo.

Relacionados:
CazzuChristian NodalEscándalos de famososPolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Tráiler: Camino a Arcadia
Radical
Es por su bien
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD