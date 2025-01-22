¿Cazzu advierte “venganza” a Nodal en ‘Dolce’, su nueva canción?: asegura tiene “dedicatoria especial”

Video ¿La canción de la venganza? Cazzu lanza tema con presuntas indirectas para Nodal y Ángela Aguilar

Cazzu habría advertido de una "venganza" a Christian Nodal en su nueva canción 'Dolce', misma que tendría una dedicatoria especial, según compartió en sus redes sociales.

La tarde de este miércoles 22 de enero, la cantante argentina estrenó 'Dolce', sencillo que marca su debut en el género de los corridos tumbados y en el regional mexicano, demostrando una vez más su versatilidad musical. Sin embargo, es la letra de su canción la que llamó la ateanción, ya que su juego de palabras haría referencia a su relación y ruptura con el padre de su hija Inti.

Según los seguidores de 'La Jefa', algunas estrofas reflejarían la montaña rusa de emociones por las que pasó Cazzu luego de terminar su relación. Incluso, especulan que la cantante haría referencia al famoso vestido rojo, de la firma Dolce & Gabbana, que utilizó en los Latin Grammy 2023, y que, según la letra, sería el favorito de Nodal.

Al inicio del videoclip, Cazzu también haría referencia a una supuesta infidelidad y advertiría, según la letra, "también sé bien cómo portarme mal y sé bien qué hacer para hacerte llorar".

Una dedicatoria especial

En medio del lanzamiento de su nueva canción, Cazzu aseguró que 'Dolce' tenía una dedicatoria especial para todos aquellos que la habían hecho sentir amada, especialmente, los connacionales de Christian Nodal.

"¡DOLCE ya está disponible en todos ladooooooooooos! Con dedicatoria especial a mi gente de México que me hacen sentir muy amada", escribió junto al emoji de corazón rodeado de fuego.

¿Qué dice la letra de ‘Dolce’, de Cazzu?

Te creí y yo no doy más de una oportunidad

Ojalá te dure eso de aparentar

Mujeres bonitas, ninguna real

Como yo, que contigo estaba a morir y a matar

Dudo que una así te vuelvas a encontrar

Me voy, pero antes me voy a vengar

Yo también (Yo también)

Yo también sé bien cómo portarme mal

Y sé bien qué hacer para hacerte llorar

A ver si aprendés a valorar

Y voy a salir por la noche

A ponerme ese vestido Dolce

Que ya sabes, me queda tan bien

Con еl mismo que te enamoré

Y vas a salir a buscarmе

Y te lo juro, no vas a encontrarme

Si esa vez te la pasaste bien

Esta noche, papi, yo también

Se te olvidó

Que lo sabes te lo enseñé yo

Qué bien que suena Cazzu en el corrido

Dice

Si ya tengo mi Mercede', ¿pa' qué quiero una G-Wagon?

Me quería dar diamante', ya me los había comprado

Mucho ante' de conocerte yo ya había coronado

Y hasta ahora me había controlado

Y yo también (Yo también)

Yo también sé bien cómo portarme mal

Y sé bien qué hacer para hacerte llorar

A ver si aprendés a valorar

Y voy a salir por la noche

A ponerme ese vestido Dolce

Que ya sabes, me queda tan bien

Con el mismo que te enamoré

Y vas a salir a buscarme

Y te lo juro, no vas a encontrarme

Si esa vez te la pasaste bien

Esta noche, papi, yo también