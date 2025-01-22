¿Cazzu advierte “venganza” a Nodal en ‘Dolce’, su nueva canción?: asegura tiene “dedicatoria especial”
La argentina mandó un inesperado mensaje en medio del lanzamiento de ‘Dolce’, su nueva canción, que haría referencia a su ruptura con Christian Nodal.
Cazzu habría advertido de una "venganza" a Christian Nodal en su nueva canción 'Dolce', misma que tendría una dedicatoria especial, según compartió en sus redes sociales.
La tarde de este miércoles 22 de enero, la cantante argentina estrenó 'Dolce', sencillo que marca su debut en el género de los corridos tumbados y en el regional mexicano, demostrando una vez más su versatilidad musical. Sin embargo, es la letra de su canción la que llamó la ateanción, ya que su juego de palabras haría referencia a su relación y ruptura con el padre de su hija Inti.
Según los seguidores de 'La Jefa', algunas estrofas reflejarían la montaña rusa de emociones por las que pasó Cazzu luego de terminar su relación. Incluso, especulan que la cantante haría referencia al famoso vestido rojo, de la firma Dolce & Gabbana, que utilizó en los Latin Grammy 2023, y que, según la letra, sería el favorito de Nodal.
Al inicio del videoclip, Cazzu también haría referencia a una supuesta infidelidad y advertiría, según la letra, "también sé bien cómo portarme mal y sé bien qué hacer para hacerte llorar".
Una dedicatoria especial
En medio del lanzamiento de su nueva canción, Cazzu aseguró que 'Dolce' tenía una dedicatoria especial para todos aquellos que la habían hecho sentir amada, especialmente, los connacionales de Christian Nodal.
"¡DOLCE ya está disponible en todos ladooooooooooos! Con dedicatoria especial a mi gente de México que me hacen sentir muy amada", escribió junto al emoji de corazón rodeado de fuego.
¿Qué dice la letra de ‘Dolce’, de Cazzu?
Te creí y yo no doy más de una oportunidad
Ojalá te dure eso de aparentar
Mujeres bonitas, ninguna real
Como yo, que contigo estaba a morir y a matar
Dudo que una así te vuelvas a encontrar
Me voy, pero antes me voy a vengar
Yo también (Yo también)
Yo también sé bien cómo portarme mal
Y sé bien qué hacer para hacerte llorar
A ver si aprendés a valorar
Y voy a salir por la noche
A ponerme ese vestido Dolce
Que ya sabes, me queda tan bien
Con еl mismo que te enamoré
Y vas a salir a buscarmе
Y te lo juro, no vas a encontrarme
Si esa vez te la pasaste bien
Esta noche, papi, yo también
Se te olvidó
Que lo sabes te lo enseñé yo
Qué bien que suena Cazzu en el corrido
Dice
Si ya tengo mi Mercede', ¿pa' qué quiero una G-Wagon?
Me quería dar diamante', ya me los había comprado
Mucho ante' de conocerte yo ya había coronado
Y hasta ahora me había controlado
Y yo también (Yo también)
Yo también sé bien cómo portarme mal
Y sé bien qué hacer para hacerte llorar
A ver si aprendés a valorar
Y voy a salir por la noche
A ponerme ese vestido Dolce
Que ya sabes, me queda tan bien
Con el mismo que te enamoré
Y vas a salir a buscarme
Y te lo juro, no vas a encontrarme
Si esa vez te la pasaste bien
Esta noche, papi, yo también
Se te olvidó
Que lo sabes te lo enseñé yo.