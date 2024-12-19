¿Cazzu manda indirectas a Nodal en su nueva canción?: “Solamente pensaste en vos”
La argentina haría referencia a su relación con Christian Nodal en su nueva canción ‘La Cueva’. Cazzu habría lanzado algunos reproches al padre de su hija a través de estrofas como “convertiste nuestra historia en una maldita parodia”.
Cazzu estrenó su nueva canción ‘La Cueva’, en la que habría enviado algunas indirectas a Christian Nodal.
Este jueves 19 de diciembre, la trapera argentina volvió a la escena musical con un tema que, aparentemente, estaría inspirado en su ruptura con el padre de su hija Inti
A través de este tema, Cazzu le lanzaría reproches a Nodal utilizando frases como “convertiste nuestra historia en una maldita parodia” y “solamente pensaste en voz”. Sin embargo, también habría hecho referencia al momento de quiebre en que supuestamente lo conoció.
Aunque la intérprete de 31 años no menciona directamente el nombre de Christian Nodal en su nueva canción, sí haría referencia a la hija que tuvieron juntos en la frase “encendí tu sol”, ya que el nombre de Inti hace alusión al ‘El Sol’, Dios de los Incas.
El 18 de diciembre, Cazzu dio pistas del estreno de su nueva canción ‘La Cueva’ junto con el videoclip, el cual también ha llamado la atención porque la argentina aparece frente a lo que sería una casa en llamas en medio del bosque.
¿Qué dice la letra de ‘La Cueva’ de Cazzu?
Te encontré en la cueva totalmente roto,
totalmente oscuro, totalmente loco.
Lamí tus heridas y encendí tu sol,
te mostré la vida y solamente pensaste en vos.
Y qué vas a hacer al amanecer
cuando la nostalgia no la tape una mujer.
Y qué vas a hacer, a quién vas a convencer
cuando yo florezca y al fin deje de doler.
Y volver, volver, volver
no se va a poder.
Claro que lloré, si yo te adoré.
Convertiste nuestra historia en una maldita parodia.
Y cómo iba a saber que ibas a romper
todo lo que iba a tu paso, pero es tuyo este fracaso.
Si con todo tu dinero comprarás el mundo entero,
volverás a aquella cueva,
sos tu propio prisionero.
Y qué vas a hacer al amanecer
cuando la nostalgia no la tapes con placer
Y qué vas a hacer, a quién vas a convencer
cuando yo florezca y al fin deje de doler.
Y volver, volver, volver
no se va a poder.
Cazzu y Christian Nodal anuciaron su ruptura el 23 de mayo de 2024. Tan solo unas semanas después, se confirmó el romance del cantante de regional mexicano con Ángela Aguilar, con quien se casó el 24 de julio.