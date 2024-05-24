Nodal terminó su relación con Cazzu y su ruptura se parecería a la de Belinda en esto

Video ¿Una infidelidad, Belinda y un robo las causas de la ruptura entre Nodal y Cazzu?

Christian Nodal y Cazzu confirmaron su separación la mañana del 23 de mayo. Con la ruptura de la pareja, Belinda se volvió tema de conversación en redes por las similitudes que el fin de su compromiso con el cantante tendría con la relación de la Nena Trampa.

El comunicado de la separación

Para hacer oficial su separación de la madre de su hija Inti, el intérprete de ‘Cazzualidades’ emitió un comunicado a través de sus historias de Instagram, donde informó que tanto él como la trapera argentina habían tomado “caminos separados”.

“Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti. Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio”, escribió.

Dos años antes, Nodal utilizó esta misma vía para anunciar el fin de su noviazgo con Belinda, con quien meses antes se había comprometido en matrimonio.

“Quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro. Con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo”, escribió el 13 de febrero de 2022.

A la izquierda, se encuentra el comunicado de su ruptura con Cazzu, y a la derecha, el de su separación de Belinda. Imagen Christian Nodal / Instagram



“Pido respeto por la decisión que hemos tomado, en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor al otro por los tiempos vividos y los de prueba también”, agregó haciendo énfasis en que “no hablaría más del tema”.

Las fotografías

Cuando Christian Nodal terminó su relación con Belinda, semanas antes eliminó de sus redes sociales las fotografías que tenía con ella, lo que despertó rumores de ruptura.

De la misma manera, el cantante de 25 años borró de sus redes sociales todo rastro de su relación con Julieta Emilia Cazzuchelli, lo que, de igual manera, alertó a sus seguidores sobre una ruptura.

La postura de sus exparejas

En ambas rupturas, Christian Nodal fue quien divulgó la noticia de su separación, mientras que ellas se mantuvieron lejos de la polémica. Aunque Cazzu replicó el comunicado del cantante en Instagram, se ‘refugió’ en la música y en su hija Inti, mientras que Belinda continuó con sus proyectos profesionales.

Video Cazzu reaparece feliz tras separación de Nodal y muy bien acompañada

Supuestas infidelidades y situaciones económicas

Luego de que se hiciera pública la ruptura de Nodal y Belinda, surgieron rumores de una presunta infidelidad del cantante que nunca fue confirmada.

También se habló de una situación económica luego de que el intérprete difundiera una conversación con su exnovia donde ella le pedía dinero para sus papás. Sin embargo, en abril de 2022, Nodal negó esta versión.

Nodal habría cumplido dos años de relación con Belinda en agosto de 2022. Imagen Belinda / Instagram



“Ni cosas de dinero, ni cosas de todo lo que se habló, se habló de muchas cosas y muchas historias. Lo que expusimos al mundo de mucho amor y muchos momentos bonitos, eso es lo que se tiene que quedar”, dijo a Televisa Espectáculos.

De la misma manera, horas después de que se hiciera pública su ruptura con Cazzu, el periodista argentino Maximiliano Lumbia reportó que “gente muy cercana al entorno de la pareja” le informó que una supuesta “infidelidad” y hasta un presunto “robo” habría sido el detonante para la separación.

“Los motivos fueron varios (…) Se habla de infidelidades, se habla también de un robo que podría estar vinculado, algunos habían dicho a un posible allegado a Cazzu o de la familia de Cazzu, algo que le hizo a Christian algo de ruido, pero básicamente, celos, infidelidad e inseguridades”, dijo en el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante el pasado jueves.

Su aniversario

Sin dar detalles sobre la causa de su separación, Christian Nodal anunció el fin de su compromiso con Belinda poco antes de celebrar dos años de relación con la intérprete de ‘Amor a primera vista’, similitud que se repitió con Cazzu, ya que a punto de cumplir dos años juntos (el próximo 21 de junio), ambos tomaron la decisión de separarse.

Nodal habría celebrado en junio su segundo aniversario con Cazzu. Imagen Getty Images