¿Por qué se separaron Nodal y Cazzu? Reportan supuesta causa de su ruptura

Video ¿Una infidelidad, Belinda y un robo las causas de la ruptura entre Nodal y Cazzu?

Christian Nodal y Cazzu confirmaron su separación la mañana del 23 de mayo. Aunque ninguno de los reveló el motivo de su ruptura, el periodista argentino Maximiliano Lumbia reportó que “una infidelidad” del cantante sería la causa.

El periodista, que ha seguido muy de cerca la relación entre Nodal y Cazzu, aseguró que los famosos llevaban tiempo separados y que solo era “cuestión de tiempo” para que dieran la noticia.

“Hace 5 días dije firmemente que ya estaban separados, que era una cuestión de tiempo para dar la noticia de manera oficial, para ponerse de acuerdo, ese vínculo ya estaba terminado ”, declaró en el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante este 23 de mayo.

Maximiliano Lumbia reporta que “gente muy cercana al entorno de la pareja” le ha ido “pasando información”. El periodista señala que una supuesta “infidelidad” y hasta un presunto “robo” habrían sido el detonante para la separación.

“Los motivos fueron varios (…) La niña (Inti) nació en Argentina, él se trasladó a vivir a Argentina, y era supuestamente un lugar que le gustaba, pero en alguna gira que él salió y ella por algún motivo no lo acompañó, se habla de infidelidades, se habla también de un robo que podría estar vinculado, algunos habían dicho a un posible allegado a Cazzu o de la familia de Cazzu, algo que le hizo a Christian algo de ruido, pero básicamente, celos, infidelidad e inseguridades”, continuó.

El periodista insistió en que la separación se habría dado por “un problema de pareja” y no por su reciente debut como papás.

“El robo no se llegó a comprobar al momento, pero digamos que ese no fue el detonante de la separación sino el problema en pareja. Estaban separados ya muy sentimentalmente, con proyectos diferentes. Repito, el rumor que le llega a Cazzu de una infidelidad de Christian Nodal en alguna de las giras... y toda una situación de una pareja que no se conocía (fue la causa)”, dijo.

“Los dos muy son muy buenos padres, muy buena mamá Cazzu, muy buen papá Christian Nodal, pero como pareja no han funcionado", sentenció Maximiliano Lumbia, quien desde enero de 2022 reportó que Cazzu estaba embarazada.

Christian Nodal y Cazzu confirman su separación

Sin revelar la causa de su separación, Christian Nodal compartió en un comunicado que su relación con Cazzu había llegado a su fin. En su publicación de Instagram, el intérprete de ‘Cazzualidades’ insistió en que el “amor y respeto” permanecían fuertes.

“Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti. Estoy profundamente agradecido por los momentos compartidos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio”, expresó.

Sin dar más detalles, la Nena Trampa replicó la publicación de su expareja y señaló: “Los artistas somos una pantalla de todo lo que sucede en la vida real. Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los aciertos y los errores. Hoy como muchas veces lo fue y como todavía quedan muchas nos acompañan, algunos con odio y otros con mucho amor. Gracias, todo sana”.

Luego de esta publicación, Christian Nodal ha permanecido lejos de las redes sociales, mientras que Julieta Emilia Cazzuchelli ha borrado todas sus fotografías con el padre de su hija y se ha refugiado en el amor de Inti, según lo compartido por Flor, hermana de la trapera argentina en Instagram.