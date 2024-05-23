Cazzu elimina todas sus fotos con Christian Nodal tras anunciar separación

Video ¿Por qué Nodal no se quería casar con Cazzu?: lo que decía antes de anunciar su separación

Semanas atrás, Christian Nodal desató rumores de haber terminado su relación con Cazzu al borrar todas las fotografías que tenían juntos de sus redes.

Hasta este jueves 23 de mayo, la ‘Nena Trampa’ mantenía sus fotos con el papá de su hija Inti en Instagram, mismas que desaparecieron poco después de que el intérprete de regional mexicano hiciera pública su ruptura.

La Nena Trampa eliminó todo rastro de su relación con Nodal. Imagen Cazzu / Instagram



Aunque Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, eliminó las fotos de sus momentos románticos junto a Nodal, en Instagram todavía se pueden apreciar imágenes de su viaje por Sevilla y las portadas de revista que protagonizaron juntos como VOGUE Hombre.

Sin embargo, esta última publicación no le pertenece cien por ciento a Cazzu, ya que el posteo original se encuentra en la cuenta de Instagram de la revista.

Cazzu y Nodal anunciaron su ruptura 8 meses después del nacimiento de su hija Inti. Imagen Cazzu / Instagram

Las fotos que no ha borrado Cazzu

Pese a que Cazzu borró sus fotografías con Nodal de su cuenta de Instagram, la cantante cuenta con otro perfil en esta misma red social con el nombre 'Diario de una inutil', donde todavía se pueden obsevar algunos momentos con su expareja.

Las fotos que Cazzu todavía conserva de su relación con Nodal. Imagen Cazzu / Instagram

El anuncio de su ruptura: se habían convertido en papás hace 8 meses

A través de sus redes sociales, Christian Nodal anunció la mañana del 23 de mayo que se había separado de la rapera argentina.

“Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permaneces fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti. Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio", dijo.

Minutos después, la ‘Nena Trampa’ replicó la publicación del intérprete de ‘Adiós Amor’, asegurando que “todo sana”.

“Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los aciertos y los errores. Hoy como muchas veces lo fue y como todavía quedan muchas nos acompañan, algunos con odio y otros con mucho amor. Gracias, todo sana”, manifestó, dejándose ver, minutos después, disfrutando de la compañía de su hija Inti y su hermana.

