Christian Nodal

Cazzu elimina todas sus fotos con Christian Nodal tras anunciar separación

La rapera argentina borró todo rastro de su relación con el papá de su hija Inti. Semanas atrás, Nodal ya había hecho lo mismo en sus redes. Cazzu y el cantante de regional mexicano anunciaron su separación este 23 de mayo.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video ¿Por qué Nodal no se quería casar con Cazzu?: lo que decía antes de anunciar su separación

Semanas atrás, Christian Nodal desató rumores de haber terminado su relación con Cazzu al borrar todas las fotografías que tenían juntos de sus redes.

Hasta este jueves 23 de mayo, la ‘Nena Trampa’ mantenía sus fotos con el papá de su hija Inti en Instagram, mismas que desaparecieron poco después de que el intérprete de regional mexicano hiciera pública su ruptura.

La Nena Trampa eliminó todo rastro de su relación con Nodal.
La Nena Trampa eliminó todo rastro de su relación con Nodal.
Imagen Cazzu / Instagram


Aunque Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, eliminó las fotos de sus momentos románticos junto a Nodal, en Instagram todavía se pueden apreciar imágenes de su viaje por Sevilla y las portadas de revista que protagonizaron juntos como VOGUE Hombre.

PUBLICIDAD

Sin embargo, esta última publicación no le pertenece cien por ciento a Cazzu, ya que el posteo original se encuentra en la cuenta de Instagram de la revista.

Cazzu y Nodal anunciaron su ruptura 8 meses después del nacimiento de su hija Inti.
Cazzu y Nodal anunciaron su ruptura 8 meses después del nacimiento de su hija Inti.
Imagen Cazzu / Instagram

Más sobre Christian Nodal

Ángela Aguilar toma importante decisión: su amigo revela cuál y cómo está ella ante ataques
2 mins

Ángela Aguilar toma importante decisión: su amigo revela cuál y cómo está ella ante ataques

Univision Famosos
¿Nodal despidió a su papá de su equipo y le dio su lugar a Pepe Aguilar? Revelan qué pasó
0:58

¿Nodal despidió a su papá de su equipo y le dio su lugar a Pepe Aguilar? Revelan qué pasó

Univision Famosos
Revelan por qué Nodal no habría ido al cumpleaños de su hija Inti: ¿Cazzu tuvo que ver?
1:00

Revelan por qué Nodal no habría ido al cumpleaños de su hija Inti: ¿Cazzu tuvo que ver?

Univision Famosos
Así reciben a Nodal en concierto en México tras polémica petición feminista de cancelarlo
1:02

Así reciben a Nodal en concierto en México tras polémica petición feminista de cancelarlo

Univision Famosos
Esta sería la razón por la que Nodal no publicó una felicitación para su hija Inti en su cumpleaños
3 mins

Esta sería la razón por la que Nodal no publicó una felicitación para su hija Inti en su cumpleaños

Univision Famosos
Cazzu llora al cantar tema que hace 3 años interpretó con Nodal: así fue el momento
0:50

Cazzu llora al cantar tema que hace 3 años interpretó con Nodal: así fue el momento

Univision Famosos
Nodal habría interferido para que cancelaran conciertos a Cazzu: “Bloqueando a la mamá de su hijita”
2 mins

Nodal habría interferido para que cancelaran conciertos a Cazzu: “Bloqueando a la mamá de su hijita”

Univision Famosos
¿Estuvo Nodal en la fiesta del segundo cumpleaños de Inti? Esto revelan las imágenes
0:57

¿Estuvo Nodal en la fiesta del segundo cumpleaños de Inti? Esto revelan las imágenes

Univision Famosos
Hija de Nodal y Cazzu cumple 2 años: las fotos de su fiesta y de lo grande que ya está
2 mins

Hija de Nodal y Cazzu cumple 2 años: las fotos de su fiesta y de lo grande que ya está

Univision Famosos
¿Le hizo "cara de fuchi" a Ángela Aguilar?: Susana Zabaleta explica su reacción al verla cantar
0:59

¿Le hizo "cara de fuchi" a Ángela Aguilar?: Susana Zabaleta explica su reacción al verla cantar

Univision Famosos

Las fotos que no ha borrado Cazzu

Pese a que Cazzu borró sus fotografías con Nodal de su cuenta de Instagram, la cantante cuenta con otro perfil en esta misma red social con el nombre 'Diario de una inutil', donde todavía se pueden obsevar algunos momentos con su expareja.

Las fotos que Cazzu todavía conserva de su relación con Nodal.
Las fotos que Cazzu todavía conserva de su relación con Nodal.
Imagen Cazzu / Instagram

El anuncio de su ruptura: se habían convertido en papás hace 8 meses

A través de sus redes sociales, Christian Nodal anunció la mañana del 23 de mayo que se había separado de la rapera argentina.

“Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permaneces fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti. Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio", dijo.

Minutos después, la ‘Nena Trampa’ replicó la publicación del intérprete de ‘Adiós Amor’, asegurando que “todo sana”.

“Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los aciertos y los errores. Hoy como muchas veces lo fue y como todavía quedan muchas nos acompañan, algunos con odio y otros con mucho amor. Gracias, todo sana”, manifestó, dejándose ver, minutos después, disfrutando de la compañía de su hija Inti y su hermana.

PUBLICIDAD

Christian Nodal y Cazzu hicieron pública su relación en junio de 2022. El 15 de abril de 2023, la intérprete de ‘Jefa’ confirmó que estaba embarazada. Su hija Inti, que nació el 14 de septiembre de 2023, es fruto de su relación de casi dos años con el originario de Caborca, Sonora, México.

Relacionados:
Christian NodalCazzuFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD