Christian Nodal Nodal arremete contra empresa de su papá en medio de supuesto pleito: "Me da mucho coraje" Christian Nodal lanzó un fuerte mensaje acusando a la empresa de su papá, don Jaime González, y que ha sido interpretado por algunos como una aparente señal del presunto conflicto que mantiene con él. Esto dijo.



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Video Nodal habría descubierto supuesto “robo millonario” de sus padres, reportan

Christian Nodal ha dado una aparente señal de la supuesta discordia que estaría enfrentado con su papá, quien a la fecha maneja su carrera y tiene registrados a su nombre en México varios de los aspectos comerciales y de marca del sonorense.

Este fin de semana el cantante arremetió con frustración y enojo contra la empresa que maneja su padre, don Jaime González.

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¿Qué dijo Nodal contra su papá?

En un video que publicó en sus historias de Instagram para su público de Chile, en donde tenía agendadas presentaciones este fin de semana, el joven de 27 años ventiló una circunstancia que involucró a sus músicos y a JG Music, la empresa de su papá.

"Lamento mucho estar en esta situación, me da mucha tristeza, me da mucho coraje, no me llegaron mis músicos", dijo.

"Nosotros salimos directito del palenque de Hermosillo, Sonora, con una sola misión que era llegar a todos ustedes para cumplirles estas dos noches que les prometimos que iban a ser inolvidables. Y bueno, falló la logística", alegó.

"Otra vez les quedó mal por culpa de terceros. Se le avisó desde mi equipo directo al equipo de logística de JG Music que por los tiempos, las fechas, distancia y demás era muy complejo, era muy delicado", acusó a la empresa fundada y manejada por su papá.

"Se les aconsejó agarrar un avión privado, no se quiso hacer ese gasto para los músicos, no se priorizó el descanso de ellos y no se priorizó pues el que pudieran llegar aquí a tiempo", dijo, dejando ver que la compañía de su padre no quiso hacer el gasto que, para el artista, era prioridad.

Detalló que sus músicos "tuvieron un contratiempo con el clima en Ciudad de México": "Se sabe esto desde las 3 de la mañana, yo me acabo de enterar hace una hora y ya me pasó una vez, no quiero que me vuelva a pasar".

Nodal emitió el mensaje estando en Chile ya que al parecer él se fue por su cuenta en un vuelo privado desde México.

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El supuesto pleito entre Nodal y su papá

Las palabras del esposo de Ángela Aguilar contra la empresa de su papá este fin de semana se suscitan en medio de una vorágine de detalles que han salido a la luz y que retratarían un supuesto distanciamiento y pleito entre ellos.

Hace unos días, Nodal ventiló que "no es dueño de su nombre" ni de algunas decisiones en su carrera.

Univision Famosos pudo constatar con base en la revisión de documentos públicos que el cantante estaría atado a su padre por lo menos 10 años pues don Jaime González aparece como propietario del nombre, marca y otros negocios que tienen que ver con su hijo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Recientemente, Nodal dijo en un concierto que "la propia sangre te puede fallar", lo que fortaleció los rumores de presunto alejamiento de sus padres.

Además, este fin de semana también ha trascendido que él registró ante el IMPI el nombre "El Forajido", el cual ahora aparece en su perfil de Instagram en un aparente intento por distanciarse del manejo de su padre.