Christian Nodal

¿Nodal se cambiará el nombre artístico por problemas con sus padres? Ya registró uno

En medio de rumores de una presunta ruptura con sus padres, trasciende que Christian Nodal registró legalmente un nombre. Recientemente, el cantante dijo que no era dueño "de su nombre, ni de su imagen, ni de su música".

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Por:Ashbya Meré
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Video Nodal habría descubierto supuesto “robo millonario” de sus padres, reportan

Hace unos días, Christian Nodal ventiló que “no es dueño de su nombre” ni de algunas decisiones en su carrera. Incluso, recientemente compartió en un concierto que "la propia sangre te puede fallar", lo que fortaleció los rumores de presunto alejamiento de sus padres.

Ahora trasciende que registró ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el nombre El Forajido, el cual ahora aparece en su perfil de Instagram y desapareció todas sus publicaciones.

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Según los registros del IMPI, los cuáles consultó Famosos Univision, el trámite inició el 22 de abril y fue publicado siete días después. Además, aparece a nombre de Christian de Jesús González Nodal.

El Forajido fue registrado bajo el concepto de "educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales".

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En la dirección aparece el bufete GSyM Legal, ubicado en la zona de Polanco de la Ciudad de México.

Nodal registró a su nombre El Forajiro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
Nodal registró a su nombre El Forajiro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
Imagen Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)

¿Qué ha dicho Nodal sobre sus padres?

JG Music es la agencia de representación a la que pertenece Christian Nodal, de la cual su padre, Jaime González, es el dueño.

Los presuntos problemas comenzaron con el lanzamiento del video "Un Vals", pues la modelo era muy parecida a Cazzu, según reportaron en redes y medios de comunicación. Ante la polémica, el cantante reveló que "no era dueño de su nombre, ni de su imagen, ni de su música".

En un reciente concierto en Querétaro, México, Nodal lo reiteró y dio un mensaje que muchos pensaron que sería dedicado para su padre.

"Si algo me ha enseñado la vida, es que la propia sangre te puede fallar, es que los negocios te pueden fallar, las amistades te pueden fallar, pero nunca el pecho de ustedes (…) Ya han hecho con mi nombre todo lo que han querido, ya soy todo lo peor de esta vida y nadie conoce mi corazón. Pero así toca a veces ¿verdad?".

En medio de la polémica, ni Christian ni sus padres han emitido un comunicado oficial para despejar dudas.

El Forajido aparece en el perfil de Nodal.
El Forajido aparece en el perfil de Nodal.
Imagen Nodal/Instagram
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