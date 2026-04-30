Christian Nodal Nodal dice que “la sangre falla” en medio de supuestos problemas con sus papás: “Nadie conoce mi corazón” Sorpresivamente, el cantante lanzó mientras se encontraba en el escenario unas palabras que han llamado la atención pues, presuntamente, estaría enfrentado con sus padres, Cristy y Jaime Nodal.



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Video Nodal habría descubierto supuesto “robo millonario” de sus padres, reportan

Christian Nodal lanzó contundentes palabras en medio de reportes que aseguran tendría problemas con sus papás, Cristy y Jaime Nodal.

Fue durante su más reciente concierto en la ciudad de Ezequiel Montes, Querétaro (México), que el sonorense compartió un tajante mensaje ante los presentes.

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“Yo hace rato les conté que mi imagen no es mía, mi nombre no es mío ni mi música es mía, pero mi corazón y mi voz siempre va a hacer de ustedes”, dijo, de acuerdo con un video difundido en redes sociales este 30 de abril.

“Y si algo me ha enseñado la vida es que la propia sangre te puede fallar, es que los negocios te pueden fallar, las amistades te pueden fallar, pero nunca el pecho de ustedes”, añadió.

Christian Nodal afirma que ya no lo tumba “nadie”

Siguiendo con su discurso, aunque sin explicar por qué lo decía, el intérprete de ‘No te contaron mal’ aseveró que, “gracias a Dios”, a él lo “pueden poner donde quieran”.

“A mí ya no me tumba nadie ni nada en esta vida, y han hecho con mi nombre todo lo que han querido. Ya soy todo lo peor de esta vida y nadie conoce mi corazón”, aseguró Christian Nodal.

¿Christian Nodal tiene problemas con sus papás?

Pese a que en septiembre de 2025, Christian Nodal negó conflictos con su padre, Jaime Nodal, las fuertes especulaciones al respecto han continuado.

Según la periodista Adri Toval, una fuente cercana al entorno del intérprete habría revelado presuntas irregularidades en el manejo de su fortuna.

“Cuando se casa con Ángela Aguilar y entran nuevos contadores a revisar sus finanzas […] porque lo que hagan dentro del matrimonio los dos tienen derecho […]”, señaló el 27 de abril en su canal de YouTube.

“Nodal solicita hacer una auditoría, contrata nuevos contadores que también trabajaban para los Aguilar y se detecta algo muy delicado. Supuestamente los padres de Nodal, en esa auditoría, habrían presentado papeles falsos para ocultarle movimientos de dinero”, enunció.

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“Supuestamente los papás habrían presentado documentos para que Nodal supuestamente no se diera cuenta de todos estos supuestos robos millonarios que, presuntamente, venían haciendo sus propios padres y otros familiares que también fueron despedidos hace un año atrás”, agregó.

Según lo difundido, esa situación habría generado desconfianza en el compositor, quien anteriormente habría defendido a sus progenitores.

Nodal querría independizarse financieramente de sus papás

En este contexto, también se ha señalado que el artista buscaría independizarse de la estructura financiera familiar.

El informante citado por Toval acusó que los padres del compositor “estarían organizando todas las empresas a nombre de Christian Nodal supuestamente para pasarlas a nombre” de Cristy Nodal, quien incluso ya habría registrado su nombre como marca, presuntamente con la intención de “evadir impuestos” en México.

Además, se reporta que Nodal contaría con el respaldo de la familia Aguilar, quienes lo estarían “ayudando a desarrollar negocios fuera de la música", en un intento por diversificar sus ingresos, ya que su supuesta única fuente económica habría sido "la mensualidad que recibe de sus padres" por su trabajo como cantante.

Datos sobre este supuesto ajuste fue difundida por la creadora de contenido ‘Chamonic’, conocida por compartir contenido del mundo del espectáculo, donde se señala que González hizo el cambio a nombre de su esposa “el 14 de abril”.