Nodal y Ángela Aguilar tienen incidente en evento público: “Esos modales”

La periodista Paola Rojas ventiló el incidente que Christian Nodal y Ángela Aguilar habrían protagonizado en el evento público ‘Los 300 Líderes’, celebrado el 3 de septiembre en la Ciudad de México.

Según el relato de la comunicadora, los cantantes llegaron con una actitud distante, que se hizo evidente en los videos que se difundieron en redes sociales.

“Se sentaron por unos instantes en la mesa y bueno, pues no saludaron al resto de las personas, es muy evidente. Llegan y ni voltean, el resto de los asistentes en la mesa, así de ‘buenas tardes’”, compartió en el programa ‘Pisa y Corre’ este 10 de septiembre.

Paola Rojas, quien se encontraba cerca de su mesa, resaltó que el momento se volvió todavía más tenso cuando, durante un momento solemne de la gala, uno de los asistentes al evento tuvo que pedirle a Christian Nodal que mostrara respeto a los lábaros patrios.

“Poquito después empezó el Himno Nacional y uno de los integrantes de la mesa le tuvo que pedir: ‘Oiga, señor Nodal, póngase de pie para entonar el Himno Nacional’, así que si… esos modales y ese civismo”, resaltó.

Sin embargo, la periodista reconoció que durante la participación de Ángela Aguilar en el evento, ella “cantó hermoso”.

Llegaron con 7 guardaespaldas

Al relato de Paola Rojas se suma el de la periodista Shanik Berman, quien reportó que la pareja llegó al evento tomada de la mano de su esposo, pero rodeada de un impresionante séquito de guardaespaldas.

“Fuimos 300 líderes invitados. Había ministros, secretarios de Estado, magistrados… Solamente Ángela Aguilar y Nodal llegaron con siete guardaespaldas como si los fueran a atacar. Nadie más venía con guarura”, contó en Instagram el 3 de septiembre.