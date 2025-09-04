Ángela Aguilar

Nodal y Ángela Aguilar reaparecen con "7 guardaespaldas" tras polémica: “Como si los fueran a atacar”

La pareja reapareció con un séquito de guardaespaldas en el evento ‘Los 300 Líderes’ en medio del escándalo por las declaraciones de Emiliano Aguilar y los señalamientos de Cazzu.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Christian Nodal y Ángela Aguilar reapareacieron. Este miércoles 3 de septiembre llegaron al evento ‘Los 300 Líderes’, celebrado en la Ciudad de México, con “siete guardaespaldas” tras las polémicas declaraciones de Emiliano Aguilar contra la dinastía y en medio de los señalamientos de Cazzu contra el cantante por supuestamente no dejar viajar a su hija.

La periodista Shanik Berman reportó que la pareja llegó al evento tomada de la mano, pero rodeada de un impresionante séquito de guardaespaldas que ni los “secretarios de Estado” llevaban.

“Fuimos 300 líderes invitados. Había ministros, secretarios de Estado, magistrados…”, contó en Instagram el 3 de septiembre.

Así llegaron Nodal y Ángela Aguilar a evento en México.
Así llegaron Nodal y Ángela Aguilar a evento en México.
Imagen Shanik Instagram

Solamente Ángela Aguilar y Nodal llegaron con siete guardaespaldas como si los fueran a atacar. Nadie más venía con guarura”, aseguró.

La periodista no dio más detalles sobre lo sucedido en el evento anual ‘Los 300 Líderes’ 2025, que reúne a las personalidades más influyentes de México. Sin embargo, sí presumió el acercamiento que tuvo con ellos y hasta sus fotografías juntos.

Así presumió la periodista su encuentro con la joven pareja.
Así presumió la periodista su encuentro con la joven pareja.
Imagen Shanik / Instagram


La llegada de los cantantes a la alfombra negra del evento generó un momento de caos en el lugar, ya que la prensa mexicana deseaba tener declaraciones de ellos, sobre todo, después de lo ocurrido con Emiliano Aguilar y Cazzu. Sin embargo, ninguno de los dos se detuvo.

Durante la comida, Ángela Aguilar interpretó ‘Contigo a la distancia’ y 'Paloma Negra', con este último tema, la hija de Pepe Aguilar recordó a su fallecida abuela Flor Silvestre.

Al finalizar la reunión, la pareja fue captada a bordo de su camioneta en compañía de Leonardo Aguilar, pero también escoltados por varios elementos de seguridad.


