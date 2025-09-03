Christian Nodal

Nodal reaparece con Ángela Aguilar luego de que Cazzu ventilara pleito legal por su hija

Christian Nodal y Ángela Aguilar llegaron de la mano al evento anual ‘Los 300 líderes 2025’, que reúne a las personalidades más influyentes de México.

Por:
Elizabeth González.
Christian Nodal reapareció de la mano de Ángela Aguilar luego de que Cazzu ventilara pleito legal por su hija Inti, a quien el cantante no le permite salir de Argentina.

La pareja fue captada este miércoles 3 de septiembre en la Ciudad de México a su llegada al evento anual ‘Los 300 líderes 2025’, que reúne a las personalidades más influyentes de México.

Los cantantes fueron cuestionados por la prensa sobre las recientes declaraciones que dio Cazzu en el podcast ‘Se regalan dudas’. Sin embargo, ninguno de los dos se detuvo y continuaron su camino abordo de su camioneta, donde eran acompañados por Leonardo Aguilar y varios elementos de seguridad.

Más tarde, la cuenta de Instagram ‘Líderes Mexicanos’ difundió un video en el que se puede ver a Christian Nodal y Ángela Aguilar llegar al evento de la mano, aparentemente ajenos a cualquier polémica.

Así fueron captados Nodal y Ángela Aguilar en un evento celebrado en la Ciudad de México.
Imagen Líderes Mexicanos / Instagram


Durante la comida, Ángela Aguilar interpretó ‘Contigo a la distancia’ en memoria de los líderes que han dejado huella en México.

Al finalizar el show, la hija de Pepe Aguilar, quien lució un vestido largo en tono azul celeste metálico de corte sirena, y el intérprete de ‘Adiós Amor’, que vistió un look completamente negro, se retiraron del lugar sin hacer declaraciones.

La joven interpretó 'Contigo a la distancia' durante el evento.
Imagen Líderes Mexicanos / Instagram

Las declaraciones de Cazzu

La reaparición de Christian Nodal al lado de su esposa sucede tan solo días después de que Cazzu ventilara que el cantante no había autorizado que su hija saliera de Argentina.

"Hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como me sentí ese día, tuve ese sentimiento horrible de decir, 'El mundo es devastador'. Cuando le dije, 'Yo necesito un permiso de viaje para poder llevarme a mi hija conmigo'", contó en el podcast 'Se Regalan Dudas'.


