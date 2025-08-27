Christian Nodal

Nodal visita la tumba de los abuelos de Ángela Aguilar: publica emotiva foto

El cantante provechó su estancia en Zacatecas para visitar un lugar muy especial para su esposa y para la dinastía Aguilar.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video ¿Ángela Aguilar dedicaba canción a Nodal desde antes de su relación? Las presuntas pruebas

Christian Nodal visitó la tumba de los abuelos de Ángela Aguilar durante su estancia en la hacienda El Soyate, en Zacatecas.

El cantante publicó este 26 de agosto una emotiva fotografía en la cripta familiar, donde reposan los restos de Flor Silvestre y Antonio Aguilar. La abuela de Ángela falleció en noviembre de 2020, mientras que su abuelo, en junio de 2007.

Aunque el cantante solo se limitó a mostrar una fotografía de las tumbas de los cantantes, a su publicación agregó el tema ‘Tayahua, mi hermano’, de su suegro Pepe Aguilar.

Nodal visitó la tumba de Flor Silvestre y Antonio Aguilar.
Nodal visitó la tumba de Flor Silvestre y Antonio Aguilar.
Imagen Nodal / Instagram

En esta misma fotografía también se aprecia lo que parece ser la lápida que reposa cerca de la tumba de don Antonio Aguilar y que sería un mensaje de Flor Silvestre.

“Ser tu amor, un premio de Dios. Ser tu esposa, un privilegio. Te Adoro. Flor”, se lee en su publicación.

Nodal presume clases de equitación con Ángela Aguilar

Horas antes de mostrarse frente a las tumbas de los abuelos de Ángela Aguilar, Christian Nodal presumió sus clases de equitación con su esposa.

“Te amo, muchas gracias, maestra”, escribió el cantante al pie de su posteo, donde aparece chocando la palma de su mano con su esposa. “Mi alumno favorito”, expresó ella.

Nodal aprende a montar a caballo.
Nodal aprende a montar a caballo.
Imagen Nodal / Instagram

Ángela siente la presencia de sus abuelos

En mayo de pasado, Ángela Aguilar confesó al locutor Mariano Osorio que siente la presencia de sus abuelos. Incluso, compartió que su abuela se le ha manifestado cuando se encuentra nerviosa o asustada.

“Ay, qué lindo. Perdón, es que pasó un colibrí y me acordé mucho de mi abuelo. Siempre que estoy nerviosa o insegura me llega una mariposa o sale un colibrí de verdad me siento como muy cuidada”, dijo.

“Después de mucho tiempo, de mucha crítica, de mucha crueldad, yo tenía mucho miedo de subirme a un escenario, que para mí eso era mi casa (…) traía mucha ansiedad y de repente se me para una mariposa y no me deja en toda la canción. Y yo ahí sentí que era mi abuela", sentenció.


