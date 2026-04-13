Christian Nodal

Nodal afirma que a Ángela Aguilar “le ha ido muy mal” por entregarle “todo”: “Conmigo hasta la muerte”

El cantante recordó que su esposa ha vivido momentos difíciles debido a la relación que sostienen pues ha estado envuelta en la polémica. Sin embargo, recalcó que van “a terminar juntos”.

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Por:Dayana Alvino
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Video Nodal rompe el silencio sobre su próxima boda religiosa con Ángela Aguilar: “Bien mexicanota”

Christian Nodal, como pocas veces, está nuevamente hablando de las complicaciones que él y Ángela Aguilar han enfrentado debido a su relación amorosa.

Este fin de semana se estrenó la entrevista que, en semanas pasadas, el sonorense le concedió a Moises Salce, de Noticias Telemicro. En ella, él revela que su matrimonio religioso con la cantante ya no será el próximo mes.

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“Nosotros habíamos hablado mucho de que ya en mayo casarnos y todo el asunto, pero lo estamos posponiendo por la situación como está México”, afirmó.

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Nodal resalta lo “mal” que le ha ido a Ángela Aguilar por ser su pareja

En esta misma charla, en la que se sinceró, Christian Nodal abordó los malos momentos por los que Ángela Aguilar ha pasado por ser su pareja.

“Ángela para mí le hace todo el honor a su nombre. Para mí es un ángel. Siento que me ha salvado en tantos aspectos de la vida. Me ha llenado de amor, me ha llenado de tanta enseñanza”, dijo.

“Y, al final del día, yo creo que es la persona que me ha enseñado realmente cómo es el amor. Es la única persona que no me pedido nada a cambio y me ha entregado todo, y le ha ido muy mal, muy duro por entregarlo todo”, agregó.

El intérprete de ‘Botella tras botella’ aprovechó la oportunidad para dejar claro que, pese a la difícil situación, están muy unidos.

“Está conmigo hasta la muerte y yo estoy con ella hasta la muerte. Esta prueba que nos puso la vida y el destino, y demás, está muy fuerte y es muy grande, pero, bendito Dios, vamos a terminar juntos”, sentenció.

Desde que salió a la luz su romance, Ángela ha sido catalogada como “la tercera en discordia” entre Nodal y Cazzu, con quien él tiene a su hija Inti.

El cantautor aclaró a la periodista Adela Micha que se reencontró con la hija de Pepe Aguilar alrededor de cinco días después de su separación “definitiva” de la argentina.

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