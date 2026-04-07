Ángela Aguilar

Nodal revela que Ángela Aguilar ha sido “la única” que no le ha pedido nada a cambio: “Me ha salvado”

Christian Nodal habló como nunca de su esposa Ángela Aguilar durante su visita a República Dominicana. El cantante estaría en planes de llegar al altar con ella el próximo mes de mayo.

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Por:Elizabeth González
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Video ¿Nodal quiere hacer un reality sobre su vida con Ángela Aguilar tras polémicas? Él responde

Christian Nodal reveló que Ángela Aguilar ha sido “la única persona” que no le ha pedido nada a cambio y que, por el contrario, lo ha salvado en varios aspectos de su vida.

En un adelanto de la entrevista que ofreció al presentador dominicano Moises Salce, el cantante aseguró que su esposa le hace honor a su nombre. Además, resaltó que con ella aprendió lo que “realmente es el amor”.

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“Ángela para mí le hace todo el honor a su nombre. Para mí es un ángel”, dijo al presentador de ‘Vive El Espectáculo’, de Telecentro.

“Siento que me ha salvado en tantos aspectos de la vida. Es la persona que me ha enseñado realmente cómo es el amor, ¿sabes? Es la única persona que no me ha pedido nada a cambio. Me ha entregado todo”, subrayó.

Además de hablar de su matrimonio con Ángela Aguilar, el intérprete de ‘Adiós Amor’ destapó que su sueño siempre fue ser famoso, sin imaginar que eso tendría pros y contras en su vida.

“La meta siempre fue vivir de la música. O sea, sí, yo le pedí a la vida de todo. Quería salir en televisión, quería andar por todos lados, en las redes y demás, pero nunca especifiqué ni cómo, ni cuándo, ni con quién”, comentó.

“Yo sé lo difícil que es llegar a cumplir un sueño”, destacó y señaló que las críticas son parte de la industria del entretenimiento.

“Yo siento que es un negocio también. Y comprendo que hablar bien muchas veces da ciertos números y hablar mal pues da también muchos números”, declaró al también colaborador de El Gordo y La Flaca.

Christian Nodal y Ángela Aguilar estuvieron de vista en República Dominicana el pasado 3 de abril por motivos profesionales del cantante.

La pareja, que se ha mostrado reservada al momento de compartir detalles de su matrimonio, estaría en planes de sellar su amor en una boda religiosa el próximo mes de mayo.

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