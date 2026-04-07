Cazzu Cazzu y Nodal: ella tendría nuevo triunfo ante su ex en medio de disputa legal por su hija Inti La cantante nuevamente habría tenido que acudir a instancias legales para lograr que su hija Inti la acompañe en su gira por Estados Unidos ante la supuesta nueva negativa de Christian Nodal.



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Video El fuerte mensaje de Cazzu sobre el “patriarcado” tras exigencia de Nodal: ¿indirecta?

Cazzu tendría un nuevo triunfo ante Christian Nodal en medio de su disputa legal por su hija Inti.

Según reportes de Javier Ceriani, la cantante nuevamente habría tenido que acudir a instancias legales en Argentina para lograr que su hija la acompañe en su gira por Estados Unidos, luego de que su expareja, supuestamente, le negara una vez más la autorización de salir a la pequeña.

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“Le volvieron a dar permiso para sacar a Inti (…) Otra vez tuvo que pedir un permiso” declaró el 2 de abril.

Cazzu e Inti ya tendrían visa

Aunque el presentador argentino no dio más detalles sobre el tema, este lunes 6 de abril reportó que Cazzu habría dado un paso más, ya que su visa de trabajo para entrar a Estados Unidos estaría por fin aprobada.

“Ya le aceptaron la visa a Cazzu para entrar a los Estados Unidos. Cazzu tiene día libre para ingresar a Miami (…) ella, Inti, todo su equipo (…) no sé si vendrá la mamá (…) pero ya me confirmaron que la visa para Cazzu e Inti está aceptada”, declaró.

“Está todo en orden”, dijo. “Un logro muy importante”, sentenció.

El conflicto entre Cazzu y Christian Nodal por Inti

El 2 de septiembre, Cazzu ventiló en el podcast ‘Se regalan dudas’ las trabas que presuntamente Nodal, con ayuda de sus abogados, le habría puesto para que su hija Inti saliera de Argentina.

“Hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como me sentí ese día, tuve ese sentimiento horrible de decir, ‘El mundo es devastador’. Cuando le dije, ‘Yo necesito un permiso de viaje para poder llevarme a mi hija conmigo’”, contó.

Aquella vez, ‘La Jefa’ argumentó que viajar con Inti era “una necesidad básica”, por lo que se le hacía increíble que Nodal no pudiera darle permiso a su hija para viajar hasta que cumpliera 5 años.

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En febrero de 2025, en medio de la polémica por la canción ‘Rosita’, en la que Rauw Alejandro menciona a Nodal y por la que Cazzu publicó un texto titulado ‘La Tiradera’, el esposo de Ángela Aguilar condenó que la argentina supuestamente usara a su hija “para promocionar una gira”.

“Ya que todo está abierto al público, que alguien me diga cómo puedo ejercer mis derechos y vínculo como padre si no se me permite”, expresó.

“Cuando ella no tenía visa de trabajo para cumplir con la fecha que tenía anunciada y cerrada en USA, se inventó los permisos negados para viajar con nuestra hija. Sin mostrar una sola prueba”, alegó.