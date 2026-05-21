Christian Nodal Ángela Aguilar y su familia “le empezaron a abrir los ojos” a Nodal sobre sus papás: sí pensaría demandarlos Alex Rodríguez, de ¡Siéntese Quien Pueda!, reportó que el sonorense supuestamente se dio cuenta de que su familia no estaba manejando “bien” cuestiones de dinero gracias a los consejos de su esposa y otros integrantes de los Aguilar.



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Video ¿Nodal pretende demandar ahora a sus padres? Esto reportan en medio del supuesto drama

La presunta disputa entre Christian Nodal y sus papás, Jaime González y Cristy Nodal, habría surgido después de que Ángela Aguilar y su familia le “abrieran los ojos”.

Este 21 de mayo, Alex Rodríguez, de ¡Siéntese Quien Pueda!, habló al respecto del alegado enfrentamiento que estarían atravesando el cantante y sus progenitores.

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“Resulta que Christian Nodal, y esto es algo que él va a contar algún día, pero la gente que está a su alrededor, y esto al final incluye a la familia Aguilar, a Ángela, a muchísima gente que está a su alrededor, de pronto le empezaron a abrir los ojos”, explicó.

“Y empezó a darse cuenta que había cosas que estaba haciendo su propia familia que no estaban siendo bien manejadas, estoy hablando de temas de dinero, de ciertos conciertos, de contratos”, agregó.

Según Rodríguez, al momento en el que el sonorense “comenzó a abrir los ojos”, fue “cuando decidió el tema de poder romper el contrato con su familia”.

“Él tiene sobre la mesa la posibilidad de demandar a su familia, por eso se filtró el otro día que el papá quería pasar la empresa a nombre de su mamá, porque saben que Christian Nodal a su mamá, con la que no tiene tan mala relación como con el padre, sería imposible de demandar, para tocarle el corazón”, indicó.

Nodal habría descubierto “robo millonario” de sus papás tras casarse con Ángela Aguilar

Previamente, la periodista Adri Toval reportó que una fuente cercana al entorno de Christian Nodal le aseguró que los papás de este supuestamente le robaron, lo que él habría descubierto tras su boda.

“Cuando se casa con Ángela Aguilar y entran nuevos contadores a revisar sus finanzas […] porque lo que hagan dentro del matrimonio los dos tienen derecho […] Nodal solicita hacer una auditoría”, contó el 27 de abril en su canal de YouTube.

Según la creadora de contenido, el cantautor supuestamente contrató contadores “que también trabajaban para los Aguilar”: “Y se detecta algo muy delicado”.

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“Supuestamente los padres de Nodal, en esa auditoría, habrían presentado papeles falsos para ocultarle movimientos de dinero”, señaló.