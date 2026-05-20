Ángela Aguilar Amigo de Ángela Aguilar da detalles de Nodal como papá: "Ha sido partícipe de lo que puede" El 'influencer' Papi Kunno habló con los medios de comunicación sobre los problemas de Nodal para ejercer la paternidad con su hija Inti.



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Video A Cazzu le parece "triste" ahora "vivir cositas en silencio" tras no poder hablar del lío con Nodal

Papi Kunno, amigo cercano de Ángela Aguilar y Christian Nodal, habló sobre los problemas que el cantante enfrenta con Cazzu por la convivencia con su hija.

El 'influencer' aseguró que 'El Forajido' intenta ejercer su paternidad conforme a las circunstancias.

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"Él como padre, que al menos cuando lo ha demostrado, pues ha sido partícipe de lo que puede, la verdad es que es un tema muy difícil", dijo sin dar mayores detalles a los medios de comunicación la noche del 19 de mayo, reportó la cuenta de Instagram El Junket.

¿Entró a la habitación de Inti?

Sobre la polémica de la habitación de Inti, Kunno asegura que no ha entrado y defendió a Nodal de quienes dicen "tiene mal gusto" para la decoración.

"Ni idea, yo tengo mi habitación y yo no me meto a los otros cuartos (…) Pues que si alguien la sabe hacer mejor que por favor nos invite, siempre se aceptan colaboraciones para diseños y todo", respondió a la prensa.

El 'influencer' también dejó entrever que Nodal no estaría pasando un buen momento por la situación sobre su nombre artístico y su posible cambio a 'El Forajido'.

"Es difícil y lo único que podemos hacer es apoyar, estar para él y apoyar este proyecto".

La polémica foto de Ángela Aguilar

A finales de abril, el joven pasó unos días junto a la polémica pareja en su rancho y publicó una foto en donde se alcanza a ver un teléfono donde supuestamente se veía una imagen de Cazzu, por lo cual se especuló que estaban 'stalkeando' las redes de la argentina.

Tras la polémica, trascendió en redes que Ángela habría "corrido" a uno de su casa, lo cual él negó ante la prensa.

"No, nadie me corrió, yo también tenía trabajo. Feliz de convivir con ellos y nada, a la gente siempre le va a gustar opinar, decir y hablar (…) Todo bien".