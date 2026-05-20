Cazzu Supuesto novio de Cazzu rompe el silencio: la cantante parece haber confirmado su relación Kerly Ruiz, de ¡Siéntese Quien Pueda!, se puso en contacto con Ignacio Colombara, quien le dio una contundente respuesta. El bailarín presuntamente tiene una relación amorosa con la cantante argentina y convive de cerca con Inti.



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Video Cazzu aviva rumores de romance con su bailarín al presentarlo ante todos: “Él es mío”

Ignacio Colombara, el bailarín que está siendo señalado como el nuevo novio de Cazzu, rompió el silencio en medio de la polémica.

Aunque la cantante no ha confirmado puntualmente que sostengan una relación amorosa, la noche del lunes 18 de mayo, avivó las especulaciones de que así es después de asegurar, “él es mío”, durante su concierto en Santiago de Querétaro.

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Ignacio Colombara, supuesto novio de Cazzu, rompe el silencio

Este 20 de mayo, Kerly Ruiz, de ¡Siéntese Quien Pueda!, reveló que se puso en contacto con Ignacio Colombara, quien le respondió con un mensaje.

“Me pone: ‘Mira, no estoy dando entrevistas, perdóname. Es que estoy en una situación que prefiero mantenerme alejado de los medios, espero que me entiendas’”, relató la presentadora.

“‘Quizá más adelante podríamos hacer una, pero en este momento prefiero mantenerme en silencio’”, añadió ella sobre la contestación que recibió.

Cazzu es captada con Ignacio Colombara en medio de la controversia

La tarde de martes 19 de mayo, Cazzu abandonó México y las cámaras de la mencionada emisión de Univision pudo captarla a su llegada al aeropuerto.

De la camioneta, Ignacio Colombara descendió y, tras de él, se bajó la trapera llevando en brazos a su pequeña Inti.

“Lo que se ve, no se pregunta: él estuvo ahí para apoyarla en todo momento”, relataron al respecto en el show.

Por su parte, Despierta América mostró este miércoles imágenes de la salida que supuestamente el dúo tuvo la noche de ayer, ya en Miami, Florida, con “más amigos”

“Ellos llegaron a este lugar, que se llama Lagniappe, que es como un jazz bar, muy a gusto”, explicó Tania Orduña. “Llegaron temprano y se fueron casi hasta que cerraron”.

Él, de hecho, publicó en sus historias de Instagram videos que aparentemente fueron tomados desde el interior del establecimiento.

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De acuerdo con la periodista Mandy Fridmann, Colombara y Cazzu pasaron de la amistad al romance y ella estaría “muy feliz”.