Christian Nodal

Nodal recicla palabras que usó para definir a Belinda ahora con Ángela Aguilar: “Para mí es un ángel”

El cantante utilizó la misma frase para referirse a su ex y a su esposa. Él, además, aseveró de ambas que lo “han salvado” en la vida, algo por lo que igualmente le llegó a agradecer a Cazzu.

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Por:Dayana Alvino
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Video ¿Cazzu convirtió a Nodal en un mejor hombre? El cantante aseguraba que la argentina lo había salvado

Christian Nodal acaba de utilizar las mismas palabras que años atrás usó para referirse a Belinda, pero ahora al hacerlo sobre Ángela Aguilar.

Tal y como ha sucedido con canciones, pues el sonorense le dedicó el tema de Joan Sebastian, ‘Eso y más’, primero a su ex y luego a su esposa, él se valió de una frase exacta para hablar de ambas.

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Nodal usa mismas palabras para definir a Belinda y a Ángela Aguilar

Este 6 de abril, Noticias Telemicro compartió un extracto de la entrevista que le realizó a Christian Nodal mientras estuvo de visita en República Dominicana.

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Durante la charla con el periodista Moises Salce, el cantautor llenó de halagos a Ángela Aguilar, con quien inició una relación a días de haberse separado de Cazzu.

“Ángela para mí le hace todo el honor a su nombre. Para mí es un ángel. Siento que me ha salvado en tantos aspectos de la vida”, dijo.

“Es la persona que me ha enseñado realmente cómo es el amor, ¿sabes? Es la única persona que no me ha pedido nada a cambio y me ha entregado todo”, agregó.

Parte de ese discurso es que el cantante manejó cuando se expresó de su entonces pareja, Belinda, en junio de 2021, poco después de que se comprometieran.

“A los dos meses de novios yo ya me quería casar con ella porque pues es la persona más especial, para mí es un ángel que me salvó la vida”, le comentó a Jessica Rodríguez para Despierta América.

“Me ha enseñado mucho, me ha hecho crecer como hombre, para mí es la mejor mujer que existe”, añadió visiblemente emocionado.

Nodal igual aseveró que fue apoyado por Cazzu

Aunque no recurrió a oraciones exactas como lo hizo al platicar de Belinda y Ángela Aguilar, Christian Nodal también resaltó en más una ocasión que Cazzu lo apoyó.

Por ejemplo, en su participación en el podcast ‘El verdadero detrás de cámaras’ de Mario Chávez, en octubre de 2023, el intérprete de ‘Probablemente’ declaró:

“Igual mi pareja me ayudó mucho en ese proceso como que yo traía una nube negra y cuando empecé a salir con ella era una etapa fea, pero yo ya estaba saliendo de una depresión”.

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