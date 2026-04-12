Christian Nodal Nodal confirma que pospone boda con Ángela Aguilar: revela fuerte razón Christian Nodal sorprendió al confirmar que su boda religiosa con Ángela Aguilar ha quedado pospuesta. Ellos esperaban casarse ante Dios en mayo próximo en Zacatecas.



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Video Nodal rompe el silencio sobre su próxima boda religiosa con Ángela Aguilar: “Bien mexicanota”

Christian Nodal confirmó que su próxima boda religiosa con Ángela Aguilar ha sido pospuesta.

La ceremonia estaba programada para mayo próximo en Zacatecas, México, según lo que la propia hija de Pepe Aguilar había dicho públicamente desde finales de 2025.

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Nodal revela por qué pospone boda con Ángela

En una entrevista que el cantante concedió a Grupo Telemicro, el sonorense dio la razón detrás para poner freno a las esperadas nupcias.

" Lo estamos poniendo por, pues la situación como está México", dijo en alusión a la inseguridad actual que se vive en gran parte del país y en especial en el estado donde estaba previsto que se casaran.

"Nosotros queremos que sea en Zacatecas y justo hace poquito pues casi me explota, ¿verdad?, en el carro", recordó sobre la situación que él y Ángela Aguilar vivieron al quedar en medio de un ataque armado entre fuerzas del orden y un presunto grupo criminal a mediados de febrero pasado.

"¿O sea que se va a posponer un poquito más adelante?", le insistió el entrevistador.

"Sí, se va a posponer", reiteró Nodal, quien no aclaró ni adelantó la posible nueva fecha de la ceremonia.

Nodal, quien está casado con Ángela Aguilar por la vía civil desde julio de 2024, expresó un profundo agradecimiento hacia su pareja describiéndola como una figura salvadora que le ha mostrado el significado del amor desinteresado.

"Ángela para mí le hace todo el honor a su nombre. Para mí es un ángel", dijo sobre su esposa, quien no reaccionó de manera inmediata en redes sociales tras la confirmación de su boda pospuesta.