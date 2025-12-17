Micky Hair Hombre relacionado con el asesinato del estilista de Ángela Aguilar es vinculado a proceso Un juez de control vinculó a proceso a José Eduardo Balvanera Villaseca, hombre detenido por su supuesta participación en e asesinato de Miguel Ángel de la Mora, conocido como ‘Micky Hair’.



Video Hombre vinculado a ‘Micky Hair’ responde si estuvo detrás de la muerte del estilista de Ángela Aguilar

José Eduardo Balvanera Villaseca, hombre relacionado en el asesinato de Miguel Ángel de la Mora, conocido como ‘Micky Hair’, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado en agravio a quien fuera el estilista de Ángela Aguilar.

Este miércoles 17 de diciembre, un juez de control de la Ciudad de México encontró elementos suficientes para mantener a Balvanera en prisión preventiva oficiosa, por lo que el hombre permanecerá privado de su libertad en el Reclusorio Oriente.

El juez a cargo del caso fijó un plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias y así determinar si el hombre es uno de los implicados en el asesinato de ‘Micky Hair’.

Tras la audiencia celebrada en los juzgados de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, Rodrigo Maldonado, abogado de Balvanera, declaró que el hombre de 29 años, trabaja como “taxista” de aplicación y que su único ‘delito’ fue estar estacionado cerca del negocio del estilista de Ángela Aguilar.

“La fiscalía no cuenta con una coautoría que hubo un acuerdo previo para delinquir y agredir a esta persona lamentablemente. Es una pesquisa y lamentablemente en este país la gente con menos recursos, que se gana la vida honestamente como taxista o chofer de Uber, le adjudican una participación”, dijo a Milenio.

“Lo vincularon a proceso únicamente con el dato de una geolocalización de un celular de que él se encontraba ahí estacionado en el vehículo”, puntualizó.

La muerte del estilista de Ángela Aguilar

Miguel Ángel de la Mora, dueño de ‘Micky’s Hair Salón’ Masaryk, fue asesinado a balazos el 29 de septiembre poco antes de las 10 de la noche.

Según datos confirmados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el joven recibió 12 impactos en la cara y cuello.

En un video que circula en redes sociales sobre el ataque del estilista de Ángela Aguilar se alcanza a ver un hombre que huye a bordo de una motocicleta con un cómplice.

Cae presunto implicado en muerte de 'Micky Hair'

El 16 de diciembre, José Eduardo Balvanera Villaseca fue arrestado por las autoridades mexicanas en un domicilio de la alcaldía Azcapotzalco.

Según las indagaciones, José Eduardo realizó vigilancias previas al lugar donde se encontraba ‘Micky Hair’, identificando sus movimientos y rutina.

El reportero de nota roja Carlos Jiménez, reportó que Balvanera "se encargó de coordinar a los tipos que ejecutaron al estilista".