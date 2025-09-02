Cazzu

Cazzu acusa que Nodal no permite que Inti viaje: "Fue uno de los peores momentos de mi vida"

Cazzu ventiló que Christian Nodal sigue sin autorizar que su hija Inti viaje fuera de Argentina. Narró que la actitud de los abogados no ha sido la mejor: "Tenemos el control de vos y tu hija".

Cazzu se sinceró sobre los obstáculos que ha tenido que enfrentar como madre soltera y ahora ventiló que Nodal no habría autorizado que su hija Inti salga de Argentina.

La rapera habló 'sin pelos en la lengua' en un podcast donde señaló que vivió uno de los "peores momentos de su vida" gracias al abogado del cantante mexicano.

Según el relato, Cazzu y su asesora tuvieron una reunión con el equipo legal de Christian para solicitar la autorización del artista para poder viajar con Inti, petición que habían hecho desde hace un año.

"Hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como me sentí ese día, tuve ese sentimiento horrible de decir, 'El mundo es devastador'. Cuando le dije, 'Yo necesito un permiso de viaje para poder llevarme a mi hija conmigo'", contó en el podcast 'Se Regalan Dudas'.

'La Jefa' argumentó que, como Nodal, ella también viaja mucho por sus compromisos, por lo cual desea que su hija la acompañe y solicitó el permiso porque considera que "es una necesidad básica".

Sin embargo, no ha sido autorizado por el cantante y la mediadora explicó que Nodal podría dar el permiso hasta que Inti tuviera cinco años, si es que no se siente cómodo darlo hasta que la niña tenga 18.

Aunque el esposo de Ángela Aguilar no estaba presente en la reunión, Cazzu compartió que las palabras y la actitud del abogado la hicieron darse cuenta de que él y su ex "tenían el control".

"'No te preocupes. Mi cliente está totalmente enterado que cuando tenga ganas ese permiso lo puede revocar'. Yo todavía siento en el pecho lo que yo sentí y lo que las otras dos mujeres que estaban en esa llamada hicimos un silencio de muerte (…) Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo, ' Tenemos el control sobre vos y tu hija'". Para la rapera ese ha sido "uno de los peores momentos de su vida".

Aunque Cazzu tiene las suficientes pruebas y argumentos para pedir un permiso especial al juez para lograr que su hija viaje fuera de Argentina, reconoció que ella es "privilegiada" por tener las posibilidades de "no hacer un juicio", sin embargo, piensa en todas las madres solteras que no cuentan con los recursos de enfrentarse al sistema.

En su reciente visita a México, Julieta Cazzuchelli, nombre real de la argentina, aseguró que no hay ningún proceso legal en contra de Christian Nodal. Sin embargo, ahora ventila que sí hay desacuerdos entre ellos sobre la manutención y por no poder sacar a Inti de Argentina.


