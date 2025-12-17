Micky Hair

Arrestan a presunto criminal implicado en el asesinato del estilista de Ángela Aguilar

A Micky Hair le arrebataron la vida a tiros a las afueras de su lujosa estética a finales de septiembre. Autoridades mexicanas reportaron que uno de los supuestos implicados fue detenido.

Casi tres meses después de la muerte de Miguel Ángel de la Mora, conocido como Micky Hair y quien fuera estilista de Ángela Aguilar, las autoridades mexicanas arrestaron a José Eduardo Balvanera, uno de los presuntos delincuentes.

De acuerdo con los reportes de diversos medios como N+ y Proceso, el hombre fue detenido en un domicilio de la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México y fue llevado a un centro penitenciario al oriente de la capital mexicana, quedando a disposición del Poder Judicial.

El presunto delincuente enfrenta cargos por homicidio calificado y se encuentra bajo investigación para esclarecer su posible relación con el autor material.

Según las indagaciones, José Eduardo realizó vigilancias previas al lugar donde se encontraba Micky Hair, identificando sus movimientos y rutina.

Por su parte, el reportero de nota roja Carlos Jiménez, reportó que Balvanera "se encargó de coordinar a los tipos que ejecutaron al estilista".

En el momento del ataque la noche del 29 de septiembre de 2025, el detenido habría conducido un vehículo blanco que funcionó como "muro", bloqueando la visibilidad de testigos y facilitando la huida de los agresores, quienes escaparon en motocicleta negra tras los disparos que le arrebataron la vida a De la Mora.

Así llegó el presunto criminal al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, implicado en la muerte de Micky Hair.
Así llegó el presunto criminal al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, implicado en la muerte de Micky Hair.
Imagen Carlos Jiménez/X

¿Qué le pasó a Micky Hair?

El estilista, de 28 años, fue abatido a las afueras de su estética en la opulenta colonia Polanco, en un "ataque directo", según han confirmado las autoridades.

Las investigaciones para identificar a más implicados continúan, así como también para esclarecer la logística y ejecución del homicidio.

Micky Hair era conocido en el medio artístico y en su cartera de clientes se encontraban las cantantes Ángela Aguilar y Kenia Os, así como la actriz Natasha Dupeyrón.

