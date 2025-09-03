Emiliano Aguilar arremete contra Nodal y manda mensaje a Cazzu: "Primero arregla tu vida personal"

Video Hijo de Pepe Aguilar muestra supuesto mensaje de Nodal lleno de insultos y reclamos: esto le responde

Emiliano Aguilar nuevamente se lanzó en contra de Christian Nodal luego de que Cazzu acusara al cantante de no permitir que su hija, Inti, viaje con ella.

El primogénito de Pepe Aguilar compartió en su cuenta de Instagram un clip en el que se ve a la cantante hablando de la presunta situación legal que atraviesa con el sonorense.

En reacción, el rapero criticó a su cuñado: “Chale, qué pocos [huev…], perro. Primero arregla tu vida personal y luego hablas de la mía, que aquí el ‘muerto de hambre’ eres tú”.

“Posdata: aquí te estaré esperando, carnalito. Este es un juego de ajedrez y, por lo visto, vales madr… para jugar”, agregó.

El intérprete de ‘El bandido’ inclusive escribió el lugar en el que estará hoy, a las 19:00 horas, y retó al sonorense: “Por si te quieres arrimar”.

Para concluir su misiva, Emiliano se dirigió a ‘La Jefa’: “Una disculpa Cazzu, pero ese vato tiene que sentar cabeza. (Siempre con todo el respeto hacia usted)”.

Hasta el momento Nodal no se ha pronunciado acerca del más reciente mensaje del medio hermano mayor de Ángela Aguilar.

¿Qué dijo Cazzu sobre Nodal e Inti?

En una participación para el podcast ‘Se regalan dudas’, Cazzu compartió que Christian Nodal no le habría firmado la autorización que necesita para que Inti pueda salir de su natal Argentina.

La cantautora aseguró que sostuvo una reunión con “el abogado del progenitor” de su retoño y su representante legal, en la cual solicitó el documento.

“Parecía entender, ¿no?, era una necesidad básica. Entonces, la mediadora dijo, como con un ánimo de construir: ‘Si ustedes no se sienten cómodos con dar un permiso hasta los 18 años de la niña, pueden dar uno hasta los 5’”, contó.

“Y esto, desconectándolo del padre de mi hija porque fue su abogado el que emitió lo siguiente: ‘No te preocupes, no se preocupen, mi cliente está totalmente enterado de que cuando tenga ganas, ese permiso lo puede revocar’”, agregó.

Julieta, nombre real de la artista, afirmó que, aún ahora, percibe “en el pecho” lo que sintió en aquel “devastador” instante: “Ya va a pasar más de un año y yo ese permiso no lo tengo”.

Emiliano Aguilar pelea con Christian Nodal

En días pasados, el 1 de septiembre, Emiliano Aguilar exhibió que presuntamente Christian Nodal le envió mediante Instagram un texto ofendiéndolo, esto a raíz del enfrentamiento que entabló con Pepe Aguilar.