Nieto de Maribel Guardia estaría “en peligro” tras volver con su mamá: ¿la actriz lo puede ver?

Video Ventilan supuesto "error” de Maribel Guardia por el que le quitaron a su nieto José Julián

José Julián Figueroa, nieto de Maribel Guardia, regresó el pasado 1 de marzo al lado de su madre, Imelda Garza-Tuñón, tras poco más de un mes estando al cuidado de su abuela paterna.

Mediante un ‘post’ en Instagram, quien fuera la esposa del difunto Julián Figueroa expresó su felicidad luego de reunirse con su retoño: “Hoy ganó el amor. ¡Hoy ganó la justicia!”.

Entre tanto, la costarricense aseguró ante la prensa mexicana estar “muy tranquila” pese a lo sucedido: “Aquí lo único que importa es la seguridad del niño”.

“Yo creo que ahora todo el mundo va a estar muy enfocado en ver cómo se va desarrollando el que esté bien junto a su mamá y eso va a ser bueno para él y para ella”, dijo a la cámara de la reportera Berenice Ortiz.

Nieto de Maribel Guardia correría “peligro”

Luego de que el caso tomara este giro, Alejandro Jiménez, abogado de Maribel Guardia, aclaró que todavía podría existir un juicio para determinar si Imelda Garza-Tuñón se quedará permanentemente con José Julián.

En entrevista para Despierta América, transmitida este 3 de marzo, el licenciado aseguró que la actriz “no quiere quedarse” con el pequeño, sino “protegerlo” de su madre.

“Hay algunas cuestiones que de plano no puedo ventilar, pero ella quiere velar por la seguridad del niño, nada más”, sentenció tajante.

“El niño, definitivamente, en manos de la señora [Imelda] está en peligro. De verdad, la evidencia es muy clara y se demostrará al final que el niño tiene que estar en un lugar seguro”, añadió.

Ahondando al respecto, durante una conferencia de prensa la tarde del mismo lunes, Jiménez puntualizó: “Lamentablemente ha dejado en descuido Imelda al niño”.

“Cuando no se da cuenta de los problemas que ella misma tiene, no los reconoce, entonces constituye un peligro para el niño ese abandono, esa violencia pasiva, violencia familiar”, indicó, de acuerdo con un clip difundido por el periodista Fernando García.

Tanto en la denuncia que interpuso contra su exnuera, en enero, como en posturas frente a medios de comunicación, Guardia ha afirmado que la joven consumiría “drogas” y alcohol en exceso.

“Lo que no quería es dejarse ayudar en varios temas que involucran cuestiones que alteran su toma de decisiones correcta en beneficio del niño y de ella misma”, aseveró el letrado.

¿Maribel Guardia podría no ver a su nieto?

Ahora que José Julián regresó con su mamá, una de las dudas que ha surgido es si Maribel Guardia podrá verlo para convivir con él.

En Despierta América Alejandro Jiménez fue cuestionado sobre si es verdad que existe una orden de restricción contra la actriz para que no pueda acercarse al menor.

“Sí, es cierto, totalmente improcedente, pero pues lamentablemente el niño es el que está de por medio”, respondió puntualmente.

Horas más tarde, Marco Chacón, esposo de la también cantante, proporcionó una versión diferente: “No hay ninguna restricción para ninguna de las partes para ver al niño, eso no se ha determinado ni procesado”.

Posteriormente, su representante judicial reafirmó que hay una prohibición: “Son medidas provisionales que ni siquiera hubiera habido la necesidad. Ya parece que Maribel va a estar ahí, arrebatándole al niño”.

No obstante, Jiménez esclareció: “Maribel sí puede ver al niño, pero por el momento no… la vamos a dejar [a Imelda] que ella goce de esa maternidad, a ver qué pasa”.