Maribel Guardia

Maribel Guardia tendría "medidas de restricción" para ver a su nieto, reportan

La autoridad habría puesto limitantes a la actriz para convivir con su nieto José Julián, luego de que le regresaran la guardia y custodia a Imelda Tuñón.

Por:
Ashbya Meré.
Video Maribel Guardia reacciona a supuestas intimidaciones que recibe su exnuera: ¿se las manda ella?

Imelda Tuñón confirmó la mañana de este 1 de marzo que ya está junto a su hijo José Julián, después de poco más de un mes de haber estado separados. Sin embargo, Maribel Guardia tendría "medidas de restricción" sobre su nieto.

Addis Tuñón, tía de la viuda Julián Figueroa, reportó en un 'live' que después de la comparecencia que se efectuó la tarde del 28 de febrero, "la ley otorgó la madrugada de hoy la guarda y custodia a la mamá del niño que es Imelda Garza-Tuñón". Pero esto habría traído consecuencias para la abuela paterna del menor.

¿Maribel Guardia no podría acercarse a su nieto?

El periodista Gilberto Barrera confirmó que José Julián regresó a los brazos de Imelda Tuñón "a las 2:30 de la madrugada" y le otorgaron "la guardia y custodia legal", reportó en la red social X. También señaló que la autoridad le impuso a Maribel limitantes para poder ver a José Julián.

"Se han establecido medidas de restricción que limitan el contacto a Maribel Guardia con el niño", se lee en el mensaje.

Autoridades habrían puesto "medidas de restricción" a Maribel Guardia.
Autoridades habrían puesto "medidas de restricción" a Maribel Guardia.
Imagen Gil Barrera/X

Addis Tuñón cuestionó lo que había pasado en la comparecencia para que el juez decidiera que su sobrina Imelda era apta para tener la custodia de Jose Julián.

"Ayer leí unos documentos y por lo que yo entiendo, lo que presentó Imelda ayer fue suficiente para demeritar, descartar y ya la autoridad decidiera que la mamá tenía que tener la guardia y custodia de su hijo", dijo en un 'en vivo' la mañana de este 1 de marzo.

"Qué podía comprobar la parte acusadora y qué no, qué se pudo comprobar por los exámenes toxicológicos y psicológicos que sí presentó Imelda (...) La autoridad algo encontró o algo no encontró que falló a favor del bien del niño", añadió.

Imelda Tuñón se reunió con José Julián después de cinco semanas de estar separados, debido a la denuncia que interpuso Maribel Guardia en su contra por presunta violencia familiar.

