Imelda Tuñón recupera a su hijo después de un mes de estar sin él: lo que se sabe

Video Maribel Guardia reacciona a supuestas intimidaciones que recibe su exnuera: ¿se las manda ella?

Imelda Tuñón recuperó a su hijo José Julián, luego de un mes de no poder verlo tras la denuncia que interpuso Maribel guardia en su contra por presunta violencia doméstica.

La mañana de este 1 de marzo la actriz compartió una fotografía en Instagram de sus manos para dar la noticia.

PUBLICIDAD

" Hoy ganó el amor. ¡Hoy ganó la justicia! El día más feliz de mi vida fue cuando naciste, hoy es el segundo", escribió.

Su tía, la periodista Addis Tuñón, informó que la noche del 28 de febrero su sobrina tuvo una comparecencia "que duró mucho tiempo" donde el juez falló a su favor.

"Imelda Garza-Tuñón la noche de ayer, gracias al esfuerzo de su familia, al apoyo de su familia, recuperó a su hijo la madrugada de hoy", reportó la mañana de este 1 de marzo en un 'en vivo' en su canal de YouTube. " La ley otorgó la madrugada de hoy la guarda y custodia a la mamá del niño que es Imelda Garza-Tuñón", añadió.

De acuerdo con el relato de Addis, la autoridad habría ido a casa de Maribel Guardia para recoger al niño y entregárselo a la viuda de Julián Figueroa.

La periodista cuestionó lo que había pasado en la comparecencia para que el juez decidiera regresar al pequeño de 7 años con su madre.

"Qué podía comprobar la parte acusadora y qué no, qué se pudo comprobar por los exámenes toxicológicos y psicológicos que sí presentó Imelda (...) La autoridad algo encontró, o algo no encontró que falló a favor del bien del niño", sentenció.

Imelda Tuñón ya está junto a su hijo José Julián. Imagen Imelda Tuñón/Instagram

¿Por qué Imelda Tuñón y su hijo estaban separados?

El 21 de enero Maribel Guardia denunció a Imelda Tuñón debido a preocupaciones sobre la seguridad de su nieto, José Julián.

La costarricense alegó que su exnuera consumía sustancias ilícitas y salía frecuentemente de fiesta, por lo que regresaba a casa en estado inconveniente, lo que ponía en riesgo al menor. Además, señaló a la viuda de Julián Figueroa de desentenderse de su hijo respecto a sus actividades escolares.