Michelle Renaud, Andrea Legarreta y más famosos lloran repentina muerte de Nicandro Díaz

Video Fallecimiento de Nicandro Díaz deja luto en las telenovelas: así hablaba sobre la muerte

Nicandro Díaz murió este 18 de marzo a los 60 años tras sufrir un fuerte "accidente" en Cozumel, Quintana Roo, según el servicio de noticias N+ .

La lamentable noticia provocó muchos de mensajes de despedida por parte de protagonistas de telenovelas y famosos, quienes dieron el último adiós al productor.

Famosos despiden entre lágrimas a Nicandro Díaz

Los primeros en externar su dolor fueron los conductores de Hoy, donde Andrea Legarreta y Raúl Araiza no contuvieron las lágrimas y recordaron la gran amistad que forjaron con él.

El actor se conmovió al hablar del gran legado que dejó Nicandro Díaz, quien forjó su carrera en TelevisaUnivision.

"No hay palabras porque en realidad a todos nos duele la pérdida, pero cuando es alguien así, se hizo aquí en la empresa con Valentín Pimstein y nunca dejó de tener detalles de amor", expresó Raúl Araiza entre lágrimas.

El conductor recordó el detalle que tuvo Nicandro Díaz con él cuando murió su papá Raúl Araiza.

"Cuando murió mi padre, él entró y me entregó un boleto de avión para que me fuera a ver a mi papá, a verlo, muchos detalles que ha tenido con muchos. Es muy difícil, es familia", comentó.

Ante el doloroso momento, Andrea Legarreta destacó que siempre recordarán al productor, que todos "lo guardarán en su corazón" y que dejó un gran legado en las telenovelas mexicanas.

" Tu legado en las telenovelas ha sido muy grande. Somos tu equipo, tu familia, abrazamos fuerte a toda su familia, te mandamos un abrazo hasta el cielo", expresó.

La conductora recordó que Nicandro Díaz fue el único que le dio la oportunidad de protagonizar una telenovela, que fue ¡Vivan los niños!.

" Un hombre que fue muy cercano a mí, no se me olvida cuando perdimos al primer bebé, su cercanía, su calidez… Agradecer que creyó en mí, el jefe que fue conmigo, cómo me apoyó y la amistad que nos unía", dijo llorando Legarreta.

Erika Buenfil se comunicó al programa Hoy para despedir al productor y recordó cuando regresó a los protagónicos con Amores Verdaderos.

" Desecha, no puedo creer lo que está pasando, es una tristeza, lo lamento muchísimo. Mi contacto con él fue muy bueno, me duele el alma, el corazón, una noticia horrible. La más importante para mi carrera fue Amores Verdaderos, confió en mí", indicó.

En su cuenta de Instagram, la actriz compartió una foto junto a Nicandro Díaz y detalló: "Querido amigo, gran productor, mi más sentido pésame. Descanse en paz".

Michelle Renaud fue otra que despidió al productor en redes sociales y recordó la oportunidad que le dio en Hijas de la Luna.

" Te quiero para siempre. Mis condolencias para tus hijos, tu familia y todas las personas a las que te les metiste al corazón con esa personalidad tan única. Gracias por las risas, JV, y los muchos consejos que siempre me diste. Vuela alto mi 'producer'", señaló.

Michelle Renaud y Erika Buenfil lo despidieron con emotivas fotos Imagen Instagram



Al borde del llanto, Mayrín Villanueva le dijo adiós a Nicandro Díaz en Hoy y señaló que estaba devastada por la noticia.

"Lo que agradezco de él es esa buena energía, esa forma tan divertida de ver la vida, de ser tan profesional. Nos volvimos a encontrar en Golpe de Suerte para hacer una amistad sólida, ahora que estuve con él era reír y reír".

"Saber su partida me duele muchísimo, se extraña esa presencia. A quedarse y divertirnos como a él le gustaría ser recordado, un abrazo muy grande a su familia", precisó.

Entre lágrimas, Michelle Vieth recordó todas las veces que trabajó con Nicandro Díaz y en Hoy externó el cariño que siente y sentirá por siempre por el productor.

" Estoy sin comprender. Tengo un cariño especial por Nicandro, estoy intentando encontrar las palabras, es un ser muy especial, aunque la persona no esté, el cariño prevalece. La semana pasada hablamos, con un humor característico. Estoy muy triste, le mando un abrazo a sus hijos", precisó.

Eduardo Yáñez, quien trabajó en tres telenovelas con Nicandro Díaz, se dijo afectado por la noticia. Destacó que durante esos proyectos logró una gran amistad con el productor, con quien dejó pendiente una comida.

" Me siento como cuando murió Ernesto Alonso, como que me quedé (sin las personas) que te cuidan, que te quieren, que te ayudan, que te ofrecen su amor sincero, me siento de la chin?@!", expresó.

"Grandes éxitos que le debo. Nos hicimos muy unidos, más como hermanos, él estaba por regresar y mira, para mí no se ha ido, me quedo con todo el agradecimiento que le puedo dar", expresó.

David Zepeda también expresó su pésame en redes sociales y escribió: "Descansa en paz querido jefe, amigo, maestro Nicandro Díaz".

¿Cómo murió Nicandro Díaz?

Yogui Rojas, corresponsal en Mérida del portal de noticias LatinUS, citó este lunes 18 de marzo a agentes de la Dirección de Seguridad Pública del estado de Quintana Roo quienes habrían reportado el accidente.

De acuerdo con la reseña de ese medio, Nicandro Díaz murió "a causa de un accidente de motocicleta en la carretera costera sur de esa isla" el domingo 17 de marzo alrededor de las 19:30 horas.

Según la información, los hechos sucedieron "en la costera sur, a un kilómetro (0.6 millas) del punto conocido como El Cedral".

"Se visualiza a una persona del sexo femenino, a su costado se encontraba una motocicleta de la marca Honda de color amarillo. Menciona que al parecer un animal se les atraviesa y pierde el control de la motocicleta introduciéndose en la maleza su pareja de nombre Nicandro Díaz González, de 60 años de edad", estipularon las autoridades, citadas por LatinUs.