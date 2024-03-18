Laura Flores revela sus últimos mensajes a Nicandro Díaz: “Me duele mucho el corazón”

Video Fallecimiento de Nicandro Díaz deja luto en las telenovelas: así hablaba sobre la muerte

Laura Flores compartió a través de Instagram los últimos mensajes que envió al productor de televisión Nicandro Díaz, quien falleció este lunes 18 de marzo a los 60 años.

La actriz le escribió de inmediato al productor de televisión luego de enterarse que se solicitaban donadores de sangre para él.

El creativo murió "a causa de un accidente de motocicleta en la carretera costera sur" de Cozumel, México, según reportó el portal LatinUs, que citó a agentes de la Dirección de Seguridad Pública del estado de Quintana Roo.

"Mis mensajes de esta mañana para mi amigo Nicandro Díaz, no tengo palabras…”, anotó al lado de una captura de pantalla del chat que tenía con el productor.

“Nic, ¿estás bien? Leo que necesitas sangre en Cozumel”, expresó a las 9:30 a.m. de este lunes.

“Llamé al hospital, ya hay varios donantes, aún así pienso ir mañana a Cozumel para donar aunque no sea mi tipo”, agregó en un segundo mensaje.

Estos son los mensajes que Laura Flores envió a Nicandro Díaz. Imagen Laura Flores / Instagram

Nicandro Díaz estuvo con Laura Flores en uno de los momentos más difíciles

Horas después, Laura Flores lamentó la muerte de Nicandro Díaz, quien la acompañó en uno de los momentos más difíciles de su vida.

“¡Tu no Nic, tú no te puedes ir aún! Has hecho tanto por mi hija y por mi. Me llevaste al hospital con amenaza de (aborto)”, subrayó.

“Nicandro me llevó de urgencia al hospital con amenaza de aborto cuando grabamos ‘Gotita de Amor’, me cuidó tanto durante esa novela… En gran parte le debo el que María haya nacido…”, continuó.

Por último, Laura Flores señaló que el fallecimiento del productor de Mi Fortuna es Amarte (telenovela que puedes ver en ViX) la tenía devastada.

“Me duele mucho el corazón”, concluyó.

Nicandro Díaz estuvo detrás de exitosas telenovelas como ‘Carita de ángel’, ‘¡Vivan los niños!’, ‘Mañana es para siempre’, ‘Soy tu dueña’ y ‘La Mexicana y El Güero’.

‘Golpe de Suerte’ se convirtió en su última telenovela, mientras que ‘Gotita de amor’ y ‘Destilado Amor’ fueron los melodramas en los que Laura Flores y Nicandro Díaz trabajaron juntos.