Laura Flores

Laura Flores revela sus últimos mensajes a Nicandro Díaz: “Me duele mucho el corazón”

La actriz intentó comunicarse con el productor de ‘Golpe de suerte’. Entre sus planes se encontraba trasladarse a Cozumel para donar sangre.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
Video Fallecimiento de Nicandro Díaz deja luto en las telenovelas: así hablaba sobre la muerte

Laura Flores compartió a través de Instagram los últimos mensajes que envió al productor de televisión Nicandro Díaz, quien falleció este lunes 18 de marzo a los 60 años.

La actriz le escribió de inmediato al productor de televisión luego de enterarse que se solicitaban donadores de sangre para él.

PUBLICIDAD

El creativo murió "a causa de un accidente de motocicleta en la carretera costera sur" de Cozumel, México, según reportó el portal LatinUs, que citó a agentes de la Dirección de Seguridad Pública del estado de Quintana Roo.

"Mis mensajes de esta mañana para mi amigo Nicandro Díaz, no tengo palabras…”, anotó al lado de una captura de pantalla del chat que tenía con el productor.

Más sobre Laura Flores

Laura Flores sorprende con mensaje a Lalo Salazar a 6 días de revelar que la terminó: él responde
2 mins

Laura Flores sorprende con mensaje a Lalo Salazar a 6 días de revelar que la terminó: él responde

Univision Famosos
Hijo de Laura Flores hace llorar a la actriz al darle una importante noticia sobre su futuro
3 mins

Hijo de Laura Flores hace llorar a la actriz al darle una importante noticia sobre su futuro

Univision Famosos
Lucero y otros famosos lamentan la muerte de la actriz Helena Rojo: "Nos dejas un vacío enorme"
4 mins

Lucero y otros famosos lamentan la muerte de la actriz Helena Rojo: "Nos dejas un vacío enorme"

Univision Famosos
Laura Flores presume el logro de su hijo Patricio y lo atribuye a la "leche materna"
1 mins

Laura Flores presume el logro de su hijo Patricio y lo atribuye a la "leche materna"

Univision Famosos
Laura Flores también pasó por una etapa de desempleo como Elvira Monsell y le manda sugerencia
2 mins

Laura Flores también pasó por una etapa de desempleo como Elvira Monsell y le manda sugerencia

Univision Famosos
Eugenio Siller presume el abdomen de su padre y Laura Flores se apunta para "ser su madrastra"
1 mins

Eugenio Siller presume el abdomen de su padre y Laura Flores se apunta para "ser su madrastra"

Univision Famosos
Laura Flores tiene nuevo "novio" a 6 meses de su quinto divorcio: hace un pacto con sus hijos
2 mins

Laura Flores tiene nuevo "novio" a 6 meses de su quinto divorcio: hace un pacto con sus hijos

Univision Famosos
"Se acostumbra uno a todo": tras llorar por dejar a sus hijos, Laura Flores se muestra resignada
2 mins

"Se acostumbra uno a todo": tras llorar por dejar a sus hijos, Laura Flores se muestra resignada

Univision Famosos
Estos son los famosos con más divorcios: una rompió su compromiso 5 veces
1:47

Estos son los famosos con más divorcios: una rompió su compromiso 5 veces

Univision Famosos
Laura Flores suma 5 divorcios, ¿aún cree en el amor?: la actriz sorprende con su respuesta
2 mins

Laura Flores suma 5 divorcios, ¿aún cree en el amor?: la actriz sorprende con su respuesta

Univision Famosos

“Nic, ¿estás bien? Leo que necesitas sangre en Cozumel”, expresó a las 9:30 a.m. de este lunes.

“Llamé al hospital, ya hay varios donantes, aún así pienso ir mañana a Cozumel para donar aunque no sea mi tipo”, agregó en un segundo mensaje.

Estos son los mensajes que Laura Flores envió a Nicandro Díaz.
Estos son los mensajes que Laura Flores envió a Nicandro Díaz.
Imagen Laura Flores / Instagram

Nicandro Díaz estuvo con Laura Flores en uno de los momentos más difíciles

Horas después, Laura Flores lamentó la muerte de Nicandro Díaz, quien la acompañó en uno de los momentos más difíciles de su vida.

“¡Tu no Nic, tú no te puedes ir aún! Has hecho tanto por mi hija y por mi. Me llevaste al hospital con amenaza de (aborto)”, subrayó.

“Nicandro me llevó de urgencia al hospital con amenaza de aborto cuando grabamos ‘Gotita de Amor’, me cuidó tanto durante esa novela… En gran parte le debo el que María haya nacido…”, continuó.

Por último, Laura Flores señaló que el fallecimiento del productor de Mi Fortuna es Amarte (telenovela que puedes ver en ViX) la tenía devastada.

“Me duele mucho el corazón”, concluyó.

Nicandro Díaz estuvo detrás de exitosas telenovelas como ‘Carita de ángel’, ‘¡Vivan los niños!’, ‘Mañana es para siempre’, ‘Soy tu dueña’ y ‘La Mexicana y El Güero’.

‘Golpe de Suerte’ se convirtió en su última telenovela, mientras que ‘Gotita de amor’ y ‘Destilado Amor’ fueron los melodramas en los que Laura Flores y Nicandro Díaz trabajaron juntos.

Video Protagonista de 'Gotita de Amor' rompe en llanto al recordar al productor Nicandro Díaz: "Me cambió la vida"
Relacionados:
Laura FloresNicandro DíazFamososMuertes de famososCelebridadesTelenovelasNovelasAccidentesMotocicletas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD