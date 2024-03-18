Famosos

¿Quién era Nicandro Diaz, productor de telenovelas como Mi Camino es Amarte que murió tras accidente?

El productor Nicandro Díaz murió la mañana de este 18 de marzo tras sufrir un accidente el pasado fin de semana en Cozumel.

Redacción Univision Noticias digital's profile picture
Por:Redacción Univision Noticias digital
Video Fallecimiento de Nicandro Díaz deja luto en las telenovelas: así hablaba sobre la muerte

Nicandro Díaz murió la mañana de este 18 de marzo tras sufrir un accidente el pasado fin de semana en Cozumel, confirmó el programa Hoy.

“Nos duele mucho informar la muerte de nuestro querido Nicandro”, expresó Andrea Legarreta.

La noticia fue anunciada por la presentadora junto a Raúl Araiza y Galilea Montijo en el matutino apenas unas horas después de que a través de redes sociales famosos se unieron para buscar donadores de sangre con urgencia para el productor.

“Amigos queridos, esperando su apoyo para poder tener la sangre para nuestro querido Nicandro Díaz. Necesitan trasladarlo a un hospital en Cancún, para después, traerlo a CDMX. Gracias infinitas por su ayuda…”, compartió Mara Patricia Castañeda.

¿Quién fue Nicandro Díaz?

Nicandro Díaz González nació en Monterrey, 7 de agosto de 1963, consolidando su trayectoria en el mundo del entretenimiento como productor de teatro y televisión.

Junto a Valentín Pimstein comenzaron sus cimientos en la televisión como asistente de producción en telenovelas como ‘Monte Calvario’ y ‘Rosa salvaje’.

‘Para toda la vida’ marcó en la carrera de Nicandro Díaz su primer cargo como productor asociado junto a la también productora Lucero Suárez.

'Gotita de amor', 'Alma rebelde', 'Carita de ángel' y '¡Vivan los niños!' fueron las primeras telenovelas de Díaz como productor ejecutivo

Detrás del éxito de telenovelas como 'Destilando amor', protagonizada por Angélica Rivera y Eduardo Yáñez; 'Mañana es para siempre', protagonizada por Silvia Navarro y Fernando Colunga; y 'Soy tu dueña', con Lucero y Fernando Colunga, también estuvo Nicandro Díaz.

Las más recientes producciones de Nicandro Díaz al aire fueron, en Las Estrellas, 'Golpe de suerte' y en Univision Mi Camino es Amarte.

¿Cómo murió Nicandro Díaz?

La mañana de este 18 de marzo se reportó que el productor Nicandro Díaz había sufrido "un accidente en una moto acuática, en Cozumel", Quintana Roo, de acuerdo con un reporte inicial del servicio de noticias N+.

Mara Patricia Castañeda indicó en su cuenta de X (antes Twitter) que el productor debía ser trasladado primero a Cancún y luego a la Ciudad de México para recibir atención médica; sin embargo, a media mañana se confirmó muerte en Hoy.

Horas después, Yogui Rojas, corresponsal en Mérida del portal de noticias LatinUS, citó a agentes de la Dirección de Seguridad Pública del estado de Quintana Roo quienes habrían reportado el accidente.

De acuerdo con la reseña de ese medio, Nicandro Díaz murió "a causa de un accidente de motocicleta en la carretera costera sur de esa isla" el domingo 17 de marzo alrededor de las 19:30 horas.

Según la información, los hechos sucedieron "en la costera sur, a un kilómetro (0.6 millas) del punto conocido como El Cedral".

"Se visualiza a una persona del sexo femenino, a su costado se encontraba una motocicleta de la marca Honda de color amarillo. Menciona que al parecer un animal se les atraviesa y pierde el control de la motocicleta introduciéndose en la maleza su pareja de nombre Nicandro Díaz González, de 60 años de edad", estipularon las autoridades, citadas por LatinUs.

Aunque versiones iniciales aseguraron que el productor había sido trasladado al hospital Costamed, el portal de noticias reportó que el creativo " fue internado en el hospital San Miguel en el que se pidieron donadores de sangre".

Israel Herrera, jefe de información de la cadena TV Azteca en Quintana Roo replicó en su cuenta de X el comunicado presuntamente emitido por el hospital Costamed en el que aclararon que Nicandro Díaz "nunca fue atendido en ninguno de nuestros hospitales".

El periodista informó también que "tras derrapar en la motocicleta de renta, paramédicos brindaron primeros auxilios al productor Nicandro Díaz quien resultó policontundido y fue trasladado en código amarillo a la Clínica San Miguel para su atención, donde horas más tarde murió".

Video Protagonista de 'Gotita de Amor' rompe en llanto al recordar al productor Nicandro Díaz: "Me cambió la vida"
Relacionados:
FamososNicandro DíazMuertes de famososCelebridadesTelenovelasNovelasAccidentesMotocicletas

