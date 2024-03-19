Entre lágrimas, Marjorie de Sousa no acepta la muerte de Nicandro Díaz: “Estoy enojada”

Video Fallecimiento de Nicandro Díaz deja luto en las telenovelas: así hablaba sobre la muerte

Nicandro Díaz murió este 18 de marzo a los 60 años tras sufrir una accidente de motocicleta en la carretera de Cozumel, informaron las autoridades de Quintana Roo, según reporta LatinUS.

Luego de la noticia, varios famosos externaron su dolor ante el fallecimiento del productor. Sin embargo, una de las más afectadas por su partida fue Marjorie de Sousa, quien llorando confesó que “estaba en shock” y reveló por qué no aceptaba el deceso de su amigo.

PUBLICIDAD

Marjorie de Sousa no acepta la muerte de Nicandro Díaz

En entrevista con el programa Hoy este 18 de marzo, la actriz venezolana no contuvo las lágrimas, las cuales le impedían hablar, y detalló que gracias a Nicandro Díaz regresó a las telenovelas.

Afirmó que desde que trabajó con el productor, lograron forjar una gran amistad, que siguió hasta la fecha.

“Nicandro me dio la oportunidad maravillosa, me regresó a este país tan bonito y con él hice proyectos hermosos, pero sobre todo me gané su amistad y él la mía”, dijo.

Marjorie de Sousa recordó que ella se encontraba sola en México y que Díaz siempre estuvo al pendiente de ella, por lo que le tiene un infinito agradecimiento.

La exreina de belleza se dijo “enojada” por la noticia y destacó que “no podía creer” que Nicandro Díaz haya muerto.

“Cuando llegué aquí, que me trajo, estaba bien sola, y él siempre estaba pendiente de todo, confió en mí en el momento en que nadie lo había hecho, no tengo palabras, no lo puedo creer, no quiero creerlo, estoy muy enojada, no puedo creer esto”, precisó.

Marjorie de Sousa destapó la gran amistad que logró con Nicandro Díaz Imagen Instagram Marjorie de Sousa

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz también compartió fotos de algunos de los momentos que compartió con Nicandro Díaz y reiteró que “no acepta” que haya muerto.

“No, no, no, esta noticia no la quiero. Quiero verte así bien, riéndote por todo, haciendo tus chistes, te quiero así de regreso, no quiero, no”, afirmó Marjorie de Sousa, quien destacó que recordará toda su vida al productor, señalando “tú jamás te irás mi Nic”.

PUBLICIDAD

Al borde de las lágrimas, Gabriel Soto destapa que se despidió de Nicandro Díaz

A la par de las declaraciones de Marjorie de Sousa, Gabriel Soto fue cuestionado este 18 de marzo por la muerte de Nicandro Díaz.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el actor señaló que “no tenía palabras” para referirse a la tragedia que se estaba viviendo en el espectáculo nacional.

Además, reveló que se verían el día que murió: “No tenemos palabras por lo que pasó, estoy en shock. Justamente vi a Nicandro el jueves y nos despedimos, nos íbamos a ver hoy y no tengo palabras. Todo cambia en un segundo, hay que valorar la vida”, expresó a la reportera Berenice Ortiz.

Recordó que Nicandro Díaz fue uno de los primeros productores en darle una oportunidad.