Eiza González

Eiza González está “destruida” ante muerte de Nicandro Díaz: así lo homenajea la ahora actriz de Hollywood

La protagonista juvenil de Amores Verdaderos lamentó el fallecimiento del productor, quien aseguró “cambió el rumbo” de su vida.

Univision picture
Por:Univision
Video Fallecimiento de Nicandro Díaz deja luto en las telenovelas: así hablaba sobre la muerte

La mañana de este lunes 18 de marzo se informó la muerte de Nicandro Díaz a los 60 años de edad. Ante el fallecimiento de productor mexicano, una de las primeras actrices en reaccionar fue Eiza González, quien se dijo “destruida” ante la noticia.

A través de su cuenta oficial de X (Twitter), la ahora actriz de Hollywood lamentó la partida del productor mexicano, quien aseguró “cambió el rumbo” de su vida.

“Estoy destruida con la noticia de Nicandro”, escribió en una primera línea. “Eres luz, siempre me la pasaba riéndome horas contigo. Mi familia y yo te queremos muchísimo y estamos eternamente agradecidos. Cambiaste el rumbo de mi vida y siempre te estaré en deuda”, continuó.

Así se despidió Eiza González del productor Nicandro Díaz.
Imagen Eiza González / X

Eiza González concluyó su texto con un sentido pésame para la familia de Nicandro Díaz, mismo que acompañó de una fotografía de todo el elenco de Amores Verdaderos (telenovela que puedes ver en ViX).

“Mi más sentido pésame a su hermosa familia. Te adoro Nicandro, te extrañaremos siempre. Tu lobuki favorita”, sentenció.

Amores Verdaderos cambió la vida de Eiza González

Antes de emprender un camino hacia Hollywood, Eiza González participó en algunas telenovelas como ‘Lola, érase una vez’ y Amores Verdaderos, siendo este último el melodrama que marcaría su carrera como actriz al lado de Sebastián Rulli, Erika Buenfil y Eduardo Yáñez.

Precisamente fue esta historia la que permitió que la intérprete de 34 años forjara una cercana relación con el productor, a quien consideraba una pieza clave en su carrera.

La muerte de Nicandro Díaz

Nicandro Díaz, también productor de telenovelas como ‘Soy tu dueña’, ‘Destilando amor’ y ‘Golpe de Suerte’, falleció el 18 de marzo a los 60 años.

Yogui Rojas, corresponsal en Mérida del portal de noticias LatinUS, citó a agentes de la Dirección de Seguridad Pública del estado de Quintana Roo quienes habrían reportado el accidente.

De acuerdo con la reseña de ese medio, Nicandro Díaz murió "a causa de un accidente de motocicleta en la carretera costera sur de esa isla" el domingo 17 de marzo alrededor de las 19:30 horas.

Video Protagonista de 'Gotita de Amor' rompe en llanto al recordar al productor Nicandro Díaz: "Me cambió la vida"
