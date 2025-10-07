Nicandro Díaz

Muere mamá de Nicandro Díaz a un año del fallecimiento del productor: aclaran supuesta desaparición

Televisa Espectáculos informó que la madre del fallecido productor perdió la vida y aclaró si la señora Delia González Hernández estaba desaparecida, como se rumoraba.

Video Fallecimiento de Nicandro Díaz deja luto en las telenovelas: así hablaba sobre la muerte

Delia González Hernández, madre del fallecido Nicandro Díaz, murió a los 90 años el pasado 23 de septiembre, informó Televisa Espectáculos a través de Instagram este 7 de octubre. Su deceso ocurre a tan solo un año de la partida del productor.

"En una noticia que la familia manejó con extrema discreción, se ha confirmado el sensible deceso de la señora Delia González Hernández. La Sra. González Hernández es recordada por ser la madre del lamentablemente fallecido productor de telenovelas, Nicandro Díaz", se lee en el comunicado.

¿Mamá de Nicandro Díaz estaba desaparecida?

Este martes la revista TVNotas reportó que supuestamente la madre de Nicandro Díaz estaba desaparecida. Sin embargo, esta información es falsa.

"La información se da a conocer junto con la aclaración de que es totalmente falsa la versión sobre una supuesta desaparición de la señora Delia González Hernández", informa Televisa Espectáculos.

La señora Delia Gónzález Hernández se encontraba en una casa de retiro de la Ciudad de México al momento de su deceso, pues "recibía cuidados especializados debido a que padecía la enfermedad de Alzheimer".

"El hermetismo total en torno a este suceso se debió a una decisión familiar muy consciente. La familia del productor manejó la información de manera discreta para evitar que la prensa se enterara y que, al hacerse pública la noticia, se reviviera el doloroso tema familiar, así como el conflicto y el pleito que mantienen con la última pareja sentimental de Nicandro", agregaron en el comunicado.

