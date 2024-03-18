Nicandro Díaz

Nicandro Díaz: el legado de un titán de las telenovelas mexicanas

‘Gotita de Amor’ marcó el inicio de su trayectoria en la televisión como productor. ‘Golpe de Suerte’ se convirtió en su último melodrama.

Video Fallecimiento de Nicandro Díaz deja luto en las telenovelas: así hablaba sobre la muerte

Nicandro Díaz González, productor de telenovelas mexicanas con una trayectoria de más de 30 años, falleció este lunes a los 60 años de edad. Su partida deja un vacío en la industria del entretenimiento, pero su legado vivirá en las numerosas producciones que marcaron a la audiencia.

Inicios en la televisión

Nacido en Monterrey, Nuevo León, en 1963, Nicandro Díaz comenzó su carrera como asistente de producción en Televisa, bajo la tutela de Valentín Pimstein. Participó en telenovelas como 'Monte Calvario' (1986) y 'Rosa Salvaje' (1987), donde forjó su experiencia y talento.

Nicandro Díaz produjo telenovelas infantiles como 'Gotita de amor' y 'Carita de ángel'.
Ascenso y consolidación

Su ascenso en la industria fue rápido. En 1992, ya era coordinador de producción en ' Carrusel de las Américas' y en 1996, productor asociado en 'Para toda la vida' de Lucero Suárez.

En 1998, se consolidó como productor ejecutivo con 'Gotita de amor', dando inicio a una serie de éxitos como: Alma rebelde’, ‘Carita de ángel’, ‘¡Vivan los niños!’, Contra viento y marea’, ‘Destilando amor’, ‘Mañana es para siempre’, ‘Soy tu dueña’ y ‘Amores verdaderos’.

Sus telenovelas se caracterizaron por historias originales, personajes entrañables, valores familiares y un toque de comedia. Obtuvieron gran éxito en México y a nivel internacional, y le valieron numerosos premios, incluyendo el Premio TVyNovelas a la Mejor Telenovela por ' Destilando amor' y 'Amores verdaderos'.

En los últimos años, Nicandro Díaz continuó cosechando éxitos con 'Hasta el fin del mundo', 'El Bienamado', 'Hijas de la luna', 'La Mexicana y El Güero', 'Mi fortuna es amarte', 'Mi camino es amarte' y 'Golpe de suerte', su última producción.

Nicandro Díaz deja un legado de más de 30 años de trayectoria en las telenovelas.
Su fallecimiento

Nicandro Díaz González murió el 18 de marzo de 2024. Según reportes del portal LatinUs, que citó a agentes de la Dirección de Seguridad Pública del estado de Quintana Roo, el productor de telenovelas falleció “a causa de un accidente de motocicleta en la carretera costera sur" de Cozumel.

Video Protagonista de 'Gotita de Amor' rompe en llanto al recordar al productor Nicandro Díaz: "Me cambió la vida"
