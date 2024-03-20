Nicandro Díaz

Novia de Nicandro Díaz reaparece y habla “muy triste y rota” tras muerte del productor

La actriz fue captada a su regreso de Quintana Roo a la Ciudad de México y compartió sus primeras declaraciones tras la muerte del productor Nicandro Díaz el pasado 18 de marzo.

Paulina Flores's profile picture
Por:Paulina Flores
Video Famosos reaccionan a la sorpresiva muerte de Nicandro Díaz

Mariana Robles reapareció en el aeropuerto de la Ciudad de México y rompió el silencio tras la muerte del productor Nicandro Díaz.

El 17 de marzo, el productor de telenovelas como Destilando Amor y Soy tu Dueña sufrió "un accidente en motocicleta" durante sus vacaciones en Cozumel, Quintana Roo.

PUBLICIDAD

El informe de los agentes de la Dirección de Seguridad Pública de Quintana Roo detalla que, aparentemente, "un animal se cruzó inesperadamente en su camino", lo que provocó que Díaz "perdiera el control y se internara en la maleza".

Más sobre Famosos

Gala Montes asegura que Kalimba la “humilló”: revela su “modus operandi” tras ser vinculado a proceso
3 mins

Gala Montes asegura que Kalimba la “humilló”: revela su “modus operandi” tras ser vinculado a proceso

Univision Famosos
Galilea Montijo desea convertirse en mamá de una niña: buscaría “vientre de alquiler”
2 mins

Galilea Montijo desea convertirse en mamá de una niña: buscaría “vientre de alquiler”

Univision Famosos
Muere Jorge ‘Clorofila’ Verdín, integrante y fundador de Nortec Collective
2 mins

Muere Jorge ‘Clorofila’ Verdín, integrante y fundador de Nortec Collective

Univision Famosos
Galilea Montijo hace petición a quienes dicen que su novio la utiliza para sacarle dinero
1 mins

Galilea Montijo hace petición a quienes dicen que su novio la utiliza para sacarle dinero

Univision Famosos
Hijo de Itatí se reúne con Santamarina y Mayrín Villanueva tras aparente ausencia del actor en su graduación
2 mins

Hijo de Itatí se reúne con Santamarina y Mayrín Villanueva tras aparente ausencia del actor en su graduación

Univision Famosos
Eduardo Capetillo responde a quienes lo acusaron de celoso: no creían que duraría con Biby Gaytán
2 mins

Eduardo Capetillo responde a quienes lo acusaron de celoso: no creían que duraría con Biby Gaytán

Univision Famosos
¿Lucerito Mijares tiene romance con Eduardo Capetillo Jr., hijo de Biby Gaytán? Por fin responde
2 mins

¿Lucerito Mijares tiene romance con Eduardo Capetillo Jr., hijo de Biby Gaytán? Por fin responde

Univision Famosos
Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna, responde a quienes la critican por cantar: los llama “fans frustrados”
1 mins

Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna, responde a quienes la critican por cantar: los llama “fans frustrados”

Univision Famosos
Los mellizos de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán están a punto de cumplir 10 años: así de grandes lucen
2 mins

Los mellizos de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán están a punto de cumplir 10 años: así de grandes lucen

Univision Famosos
En llanto, influencer se culpa por nacimiento prematuro de su bebé: estuvo intubada
2 mins

En llanto, influencer se culpa por nacimiento prematuro de su bebé: estuvo intubada

Univision Famosos

El 18 de marzo, Andrea Legarreta confirmó el fallecimiento de Nicandro Díaz a través del programa Hoy.

Novia de Nicandro Díaz habla tras trágico accidente

Mariana Robles habló por primera vez con varios medios de comunicación, incluido Despierta América.

Al responder a las condolencias de los reporteros, mencionó sentirse “muy triste, rota, mal” por la pérdida del productor.

Aunque presentaba algunos golpes en el rostro, se mostró ajena a la información relacionada con los servicios funerarios para despedir a Nicandro Díaz.

"No lo sé porque eso lo tiene que ver la familia. No lo sé, su hijo mayor es que tendría que ver eso, es el que está autorizado para tomar esas decisiones, yo no", comentó.

La actriz compartió: “Estoy triste, qué les puedo decir, era mi compañero, mi hombre”.

¿Quién es Mariana Robles, novia de Nicandro Díaz?

Mariana Robles, nacida en Guadalajara, Jalisco, ha forjado una trayectoria diversa en el ámbito del entretenimiento, destacándose como actriz, locutora y conductora tanto en la pantalla grande como en la televisión.

Relacionados:
Nicandro Díaz

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
De viaje con los Derbez
Gratis
Tráiler: La Trevi sin filtro
Tomy Zombie
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD