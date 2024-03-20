Novia de Nicandro Díaz reaparece y habla “muy triste y rota” tras muerte del productor

Video Famosos reaccionan a la sorpresiva muerte de Nicandro Díaz

Mariana Robles reapareció en el aeropuerto de la Ciudad de México y rompió el silencio tras la muerte del productor Nicandro Díaz.

El 17 de marzo, el productor de telenovelas como Destilando Amor y Soy tu Dueña sufrió "un accidente en motocicleta" durante sus vacaciones en Cozumel, Quintana Roo.

PUBLICIDAD

El informe de los agentes de la Dirección de Seguridad Pública de Quintana Roo detalla que, aparentemente, "un animal se cruzó inesperadamente en su camino", lo que provocó que Díaz "perdiera el control y se internara en la maleza".

El 18 de marzo, Andrea Legarreta confirmó el fallecimiento de Nicandro Díaz a través del programa Hoy.

Novia de Nicandro Díaz habla tras trágico accidente

Mariana Robles habló por primera vez con varios medios de comunicación, incluido Despierta América.

Al responder a las condolencias de los reporteros, mencionó sentirse “muy triste, rota, mal” por la pérdida del productor.

Aunque presentaba algunos golpes en el rostro, se mostró ajena a la información relacionada con los servicios funerarios para despedir a Nicandro Díaz.

"No lo sé porque eso lo tiene que ver la familia. No lo sé, su hijo mayor es que tendría que ver eso, es el que está autorizado para tomar esas decisiones, yo no", comentó.

La actriz compartió: “Estoy triste, qué les puedo decir, era mi compañero, mi hombre”.

¿Quién es Mariana Robles, novia de Nicandro Díaz?