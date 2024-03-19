Famosos

Gabriel Soto rompe en llanto por Nicandro Díaz: vería al productor el día que murió

El actor recordó la última reunión que tuvo con el productor que falleció el pasado 18 de marzo a los 60 años tras un accidente en Cozumel.

Redacción Univision Noticias digital
Por:Redacción Univision Noticias digital
Video Fallecimiento de Nicandro Díaz deja luto en las telenovelas: así hablaba sobre la muerte

Gabriel Soto rompió en llanto al hablar del productor Nicandro Díaz, quien falleció a los 60 años el 18 de marzo tras sufrir un accidente en motocicleta el pasado fin de semana en Cozumel, según informes de las autoridades de Quintana Roo, reportadas por LatinUS.

En entrevista con el programa Hoy, el actor compartió que, como el resto de la comunidad artística, está en shock con la repentina partida del productor con quien compartió créditos en exitosas telenovelas como ‘Mi Camino es Amarte’.

Gabriel Soto llora la muerte de Nicandro Díaz

Soto recordó la última reunión que tuvo con Nicandro Díaz apenas unos días antes del fatal accidente y la cita que quedó pendiente con él para el mismo 18 de marzo.

"Justamente, vi a Nicandro el jueves, nos despedimos, nos íbamos a ver hoy (18 de marzo). Todo cambia en un segundo, hay que valorar la vida, fue tan repentino, yo el jueves lo vi, nos platicó del viaje que iba a hacer", dijo.

El padre de Elissa y Miranda agradeció al productor por ser de los primeros en abrirle las puertas cuando empezó con su carrera como actor.

Además, resalto que, a lo largo de más de dos décadas, su relación con Nicandro Díaz pasó de lo laboral a una estrecha amistad.

“Realmente estoy sin palabras, Nicandro fue de los primeros productores que me dio oportunidad, hice una de las telenovelas más exitosas, ‘Mi Camino es Amarte', y nos hicimos a lo largo de más de 20 años muy buenos amigos”, compartió.

Gabriel Soto no pudo contener las lágrimas al hablar de la pérdida que representa la partida del productor no solo para el medio artístico pues si algo caracterizó a Nicandro Díaz fue la calidez con la que desempeñaba su trabajo.

"No solo perdemos a una persona importantísima dentro del medio artístico, un gran productor, si no a un entrañable amigo. Fue uno de los productores más humanos, siempre se preocupaba por su elenco, estoy muy triste", expresó.

Actores despiden a Nicandro Díaz

Desde la mañana del pasado 18 de marzo que se confirmó el fallecimiento del productor Nicandro Díaz, famosos expresaron condolencias y dieron le dieron el último adiós a través de emotivas publicaciones.

Marjorie de Sousa, Sebastián Rulli, Laura Flores, Michelle Renaud, Andrea Legarreta, Mayrín Villanueva, Eduardo Yáñez, Ana Martín, Irina Baeva, Andrea Lagunes, con quien debutó como productor en ‘Gotita de Amor’ lo despidieron.

