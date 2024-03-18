Muere el productor Nicandro Díaz a los 60 años tras sufrir fuerte accidente

Video Andrea Legarreta y la familia de Hoy recuerdan el legado de Nicandro Díaz

El productor Nicandro Díaz murió la mañana de este 18 de marzo a los 60 años tras haber sufrido un accidente en Cozumel, Quintana Roo.

La noticia del fallecimiento del productor de telenovela fue confirmada en el programa Hoy por Andrea Legarreta, quien entre lágrimas externó lo afectada que estaba por el deceso.

"Nos están informando que nuestro querido Nicandro Díaz acaba de fallecer, lo sentimos muchísimo", indicó la presentadora.

Visiblemente afectada, la conductora reconoció el "gran hombre" que fue Nicandro Díaz y detalló que se ganó el cariño de todos los que trabajaron con él.

"Un hombre que hizo un gran camino en esta empresa, que empezó desde muy abajo, que luchó muchísimo por tener el gran nombre que logró como el productor, el amigo, el maestro, de verdad nos duele muchísimo dar esta noticia", destacó.

"Era muy querido y familia para muchos, un gran jefe. Entusiasta, simpático, encantador, caballero y abrazamos mucho a su familia, nos pesa muchísimo la noticia", sentenció.

Así fue el accidente que sufrió Nicandro Díaz

La mañana de este 18 de marzo se reportó que el productor Nicandro Díaz había sufrido "un accidente en una moto acuática, en Cozumel", Quintana Roo, de acuerdo con un reporte inicial del servicio de noticias N+.

Ante la gravedad de su accidente, en redes sociales se solicitaron donadores de sangre de manera "urgente".

Famosos como Michelle Renaud, Marjorie de Sousa, Andrea Legarreta, Mark Tacher, Mayrín Villanueva y otros pidieron en redes sociales ayuda para el productor.

Mara Patricia Castañeda indicó en su cuenta de X (antes Twitter) que el productor debía ser trasladado primero a Cancún y luego a la Ciudad de México para recibir atención médica; sin embargo, a media mañana se confirmó muerte en Hoy.

Horas después, Yogui Rojas, corresponsal en Mérida del portal de noticias LatinUS, citó a agentes de la Dirección de Seguridad Pública del estado de Quintana Roo quienes habrían reportado el accidente.

De acuerdo con la reseña de ese medio, Nicandro Díaz murió "a causa de un accidente de motocicleta en la carretera costera sur de esa isla" el domingo 17 de marzo alrededor de las 19:30 horas.

Según la información, los hechos sucedieron "en la costera sur, a un kilómetro (0.6 millas) del punto conocido como El Cedral".

"Se visualiza a una persona del sexo femenino, a su costado se encontraba una motocicleta de la marca Honda de color amarillo. Menciona que al parecer un animal se les atraviesa y pierde el control de la motocicleta introduciéndose en la maleza su pareja de nombre Nicandro Díaz González, de 60 años de edad", estipularon las autoridades, citadas por LatinUs.

Aunque versiones iniciales aseguraron que el productor había sido trasladado al hospital Costamed, el portal de noticias reportó que el creativo "fue internado en el hospital San Miguel en el que se pidieron donadores de sangre".

Israel Herrera, jefe de información de la cadena TV Azteca en Quintana Roo replicó en su cuenta de X el comunicado presuntamente emitido por el hospital Costamed en el que aclararon que Nicandro Díaz "nunca fue atendido en ninguno de nuestros hospitales".

El periodista informó también que "tras derrapar en la motocicleta de renta, paramédicos brindaron primeros auxilios al productor Nicandro Díaz quien resultó policontundido y fue trasladado en código amarillo a la Clínica San Miguel para su atención, donde horas más tarde murió".