Nicandro Díaz no sufrió un accidente en moto acuática: esto fue lo que ocurrió

El producto de telenovelas Nicandro Díaz murió a los 60 tras sufrir un accidente en Cozumel el pasado fin de semana.

Redacción Univision Noticias digital
El productor Nicandro Díaz murió a los 60 años tras sufrir un accidente en motocicleta el pasado domingo 17 de marzo durante sus vacaciones en Cozumel, Quintana Roo, reportó el portal LatinUS.

Nicandro Díaz no sufrió un accidente en moto acuática

Desde la mañana del 18 de marzo comenzó a circular en las redes sociales del mismo productor una petición de ayuda para conseguir donadores de sangre para Nicandro Díaz, sin que se dieran más detalles.

Horas después, Yogui Rojas, corresponsal en Mérida del portal de noticias LatinUS, citó a agentes de la Dirección de Seguridad Pública del estado de Quintana Roo, quienes presuntamente reportaron el accidente.

De acuerdo con la reseña de ese medio, Nicandro Díaz murió "a causa de un accidente de motocicleta en la carretera costera sur de esa isla" el domingo 17 de marzo alrededor de las 19:30 horas.

Según la información, los hechos sucedieron "en la costera sur, a un kilómetro (0.6 millas) del punto conocido como El Cedral".

"Se visualiza a una persona del sexo femenino, a su costado se encontraba una motocicleta de la marca Honda de color amarillo. Menciona que al parecer un animal se les atraviesa y pierde el control de la motocicleta introduciéndose en la maleza su pareja de nombre Nicandro Díaz González, de 60 años de edad", estipularon las autoridades, citadas por LatinUs.

Aunque versiones iniciales aseguraron que el productor había sido trasladado al hospital Costamed, el portal de noticias reportó que el creativo "fue internado en el hospital San Miguel en el que se pidieron donadores de sangre".

Israel Herrera, jefe de información de la cadena TV Azteca en Quintana Roo replicó en su cuenta de X el comunicado presuntamente emitido por el hospital Costamed en el que aclararon que Nicandro Díaz "nunca fue atendido en ninguno de nuestros hospitales".


El periodista informó también que "tras derrapar en la motocicleta de renta, paramédicos brindaron primeros auxilios al productor Nicandro Díaz quien resultó policontundido y fue trasladado en código amarillo a la Clínica San Miguel para su atención, donde horas más tarde murió".

Agregó que la Fiscalía de Quintana Roo presuntamente “ya liberó el cuerpo del productor Nicandro Díaz" y que será "la funeraria la encargada del traslado del cuerpo a la Ciudad de México".

Hasta el momento, ni la familia, ni representantes de su equipo de trabajo han dado una declaración oficial al respecto.

