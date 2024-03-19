Nicandro Díaz

Nicandro Díaz enfrentó dolorosa pérdida poco antes de su muerte

El productor, quien falleció este 18 de marzo a los 60 años, lamentó la partida de un ser querido recientemente.

Video Fallecimiento de Nicandro Díaz deja luto en las telenovelas: así hablaba sobre la muerte

Nicandro Díaz enfrentó una dolorosa pérdida casi un mes antes de su repentina muerte, la cual se registró este 18 de marzo tras sufrir un accidente en motocicleta al tratar de esquivar un animal en la carretera de Cozumel, Quintana Roo.

Antes de su muerte, Nicando Díaz estuvo de luto y despidió a ser querido

El productor de telenovelas, como ‘Mi camino es amarte’ y ‘Golpe de suerte’, anunció el 21 de febrero que estaba de luto, pues un integrante de su familia había perdido la vida.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Díaz se despidió de su familiar y destacó que le mandaba un abrazo a su tío, de quien compartió una fotografía.

“Abrazo hasta el cielo querido tío Salvatore”, señaló Nicandro Díaz como descripción de la publicación.

Así le dijo adiós Nicandro Díaz a su ser querido
Así le dijo adiós Nicandro Díaz a su ser querido
Imagen Instagram Nicandro Díaz

Nicando Díaz tenía proyectos "soñados"

Meses antes de morir, durante las grabaciones de su última telenovela ‘Golpe de suerte’, Nicandro Díaz reveló a TVyNovelas que tenía una ilusión y proyectos "soñados" por cumplir.

En entrevista con la publicación, el productor destacó que deseaba llegar a los nuevos televidentes y demostrar que la televisión abierta está más viva que nunca.

“Queremos llegar a los nuevos televidentes, se piensa que la televisión es algo antiguo y la televisión abierta está más viva que nunca y está en nosotros inyectar de esa vida a la televisión, a través de contenidos que valgan la pena, eso es un reto y lo tomamos”, destacó.

Nicandro Díaz destacó que como productor tenía dos proyectos "soñados".

“Si tengo dos proyectos soñados, no puedo decir cuáles o se ceban, pero creo todavía tenemos tiempo y chance y lo logremos”, indicó.

Pese a que la muerte le impidió realizarlos, Nicandro Díaz dejó un gran legado en la televisión mexicana, donde produjo melodramas como ‘¡Vivan los niños!’, ‘Destilando amor’, ‘Mañana es para siempre’, ‘Soy tu dueña’, ‘Amores verdaderos’, ‘Hijas de la Luna’, ‘La Méxicana y el Güero’, ‘Mi fortuna es amarte’ y recientemente ‘Golpe de suerte’.

