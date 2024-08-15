Arrestan a los posibles involucrados en la muerte de Matthew Perry: los avances de la investigación

Video ¿Por qué retiraron todas las flores en la tumba de Matthew Perry? Esto se sabe

La muerte de Matthew Perry continúa siendo investigada para dar con los involucrados que le suministraron ketamina, sustancia que lo habría dejado inconsciente y provocó que se ahogara en el jacuzzi de su mansión en Pacific Palisades, en Los Ángeles el 28 de octubre de 2023.

Se ejecutaron órdenes de allanamiento y se confiscaron computadoras, teléfonos móviles y otros equipos electrónicos para determinar quién le suministró la sustancia a la estrella de la serie 'Friends'.

PUBLICIDAD

Debido a la ansiedad y depresión que padecía, Matthew acudía a una terapia de infusión de ketamina, pero su última sesión la habría tomado una semana y media antes de su muerte, por lo que los niveles de la sustancia que arrojaron los exámenes toxicológicos indicaron que no habría sido suministrada por su médico, pues era equivalente al que se usa para "la anestesia general en una cirugía", explica TMZ.

Las investigaciones de la DEA, el Servicio Postal de Estados Unidos y el Departamento de Policía de Los Ángeles señalaron que "la ketamina que ingirió Perry no estaba prescrita legalmente", reportó el medio.

Los arrestos de los presuntos involucrados

La policía arrestó a varias personas que habrían estado involucrados en el tráfico, la organización y la entrega de la sustancia.

De acuerdo con información de TMZ, uno de ellos fue el médico que le habría facilitado la ketamina.

Además, entre los artículos electrónicos confiscados aparecen "mensajes de texto en los que se hablaba de Perry y de la ketamina que quería y de lo que estaban haciendo para conseguirla", así como pláticas sobre la cantidad que Matthew pagaría por la sustancia.