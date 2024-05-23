Investigación criminal sobre la muerte de Matthew Perry sigue abierta: esto buscan

Video Muere Matthew Perry: así es el lugar donde fue encontrado presuntamente ahogado

La muerte del actor Matthew Perry sigue bajo investigación criminal, informó el departamento de policía de Los Ángeles este martes 21 de mayo en un comunicado.

Con el apoyo de la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, la pesquisa está centrada en encontrar quién proporcionó al protagonista de Friends la ketamina que acabó con su vida, reportó TMZ citando fuentes policiales.

La muerte de Matthew Perry, en octubre de 2023, fue considerada un accidente en su momento. El actor fue encontrado inconsciente en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles y ahí mismo fue declarado muerto, pues los socorristas no pudieron reanimarlo.

El 15 de diciembre de 2023, el informe forense reveló que en la sangre del actor se encontraron altos niveles de ketamina. El reporte señala que la presencia de esta sustancia en su cuerpo le causó complicaciones respiratorias y una sobreestimulación vascular.

Matthew Perry recibía una terapia de infusión de ketamina para la ansiedad y la depresión, no obstante, su último tratamiento fue administrado una semana y media antes de su muerte. El médico forense determinó que la ketamina que lo mató no provenía del tratamiento.

La investigación criminal buscará resolver cómo es que tenía tanta cantidad de la droga y también su "posesión en general", explica El País.

De acuerdo a las entrevistas citadas en la autopsia del actor, Perry llevaba 19 meses sobrio antes de su muerte, y sin recaídas de las que se tuviera conocimiento.

Perry enfrentó una larga batalla contra las drogas

En una entrevista para la BBC Radio, Matthew Perry confesó que no podía recordar algunos años de la filmación de la serie 'Friends', debido a la cantidad de alcohol y drogas que consumía.

Además, en su libro 'Amigos, amantes y la terrible gran cosa: Memorias', Perry confesó que comenzó a beber a los 14 años y desde entonces fue una constante en su vida.

Para la filmación de la película “Infielmente casada”, Matthew bebía diariamente una botella de vodka. “Todos los días llegaba al set, me desmayaba en mi silla, me despertaba para hacer una escena, trastabillaba en el set y luego básicamente gritaba a la cámara durante dos minutos”.

El actor fue llevado a una clínica de rehabilitación y la película se pudo terminar de filmar cuando Perry volvió. Esta no fue la única vez que Matthew fue ingresado.

En el mismo libro de memorias, el intérprete de Chandler contó que sus co-protagonistas de 'Friends' le hicieron ver que su problema era muy visible.