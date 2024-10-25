Mamá de Matthew Perry habla de la “premonición” que el actor tuvo antes de morir trágicamente

Video El último mensaje de Matthew Perry en redes: sus fans dicen que era un llamado de auxilio

Este próximo 28 de octubre se cumplirá el primer aniversario luctuoso de Matthew Perry, quien murió trágicamente a los 54 años.

El protagonista de ‘Friends’ falleció a causa de “los efectos agudos de la ketamina”, ahogado en el jacuzzi de su residencia, en Pacific Palisades de Los Ángeles.

A días de conmemorar la triste fecha, su familia ha brindado una emotiva entrevista en la que hablaron de sus vivencias al lado del también escritor.

Mamá de Matthew Perry revela “premonición” de su hijo

La mamá de Matthew Perry, Suzanne Marie Langford, compartió una conversación que sostuvo con él y, a retrospectiva, resultó muy importante.

Dicha charla, dijo, ocurrió luego de que él “atravesara un período bastante interesante” en el que le mostraba “una de sus nuevas casas”.

“Se me acercó y me dijo: ‘Te amo tanto y estoy tan feliz de estar contigo ahora’”, recordó, de acuerdo con el adelanto de la plática que sostuvo con Savannah Guthrie de Today, mostrado hoy.

Reflexionando al respecto, ella indicó: “Fue casi como si fuera una premonición de algo. No pensé en eso en ese momento”.

“Pero, pensé: ‘¿Cuánto tiempo ha pasado desde que tuvimos una conversación así? Han pasado años’”, contó igualmente.

“Creo que había algo… una inevitabilidad en lo que le iba a pasar a continuación, y él lo sentía con mucha fuerza. Pero dijo: ‘Ya no tengo miedo’, y eso me preocupaba”, agregó.

Luego de transmitir el avance, Guthrie explicó al aire que tuvo una charla “poderosa” con Langford, su esposo y padrastro de Matthew, Keith Morrison, y otros parientes.

“Hay tanto dolor y pena, pero asimismo tienen un verdadero sentido de propósito en el trabajo que estaba haciendo, ayudando a otros a dejar de beber. Era el propósito de su vida”, mencionó.

In an exclusive interview with TODAY’s @SavannahGuthrie, Matthew Perry’s mom Suzanne Morrison recounted the tender moments she had with her son before his death.



Watch the full conversation on Monday, October 28 on TODAY. pic.twitter.com/Ce8uPggN9f — TODAY (@TODAYshow) October 25, 2024

Padrastro de Matthew Perry dice que fue “devastador” perderlo

De manera independiente, Keith Morrison, quien se casó con la madre de Matthew Perry cuando él tenía 12 años, compartió con Hola! Canadá su sentir por lo ocurrido.

“Cuando murió de repente, fue increíblemente impactante… cualquiera que haya perdido un hijo te dirá que, incluso si estás de alguna manera preparado para esa posibilidad, es devastador”, afirmó.