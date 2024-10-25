Matthew Perry

Mamá de Matthew Perry habla de la “premonición” que el actor tuvo antes de morir trágicamente

La madre del actor, Suzanne Marie Langford, recordó las reveladoras palabras de su hijo. El protagonista de ‘Friends’ falleció hace casi un año, el 28 de octubre de 2023.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video El último mensaje de Matthew Perry en redes: sus fans dicen que era un llamado de auxilio

Este próximo 28 de octubre se cumplirá el primer aniversario luctuoso de Matthew Perry, quien murió trágicamente a los 54 años.

El protagonista de ‘Friends’ falleció a causa de “los efectos agudos de la ketamina”, ahogado en el jacuzzi de su residencia, en Pacific Palisades de Los Ángeles.

PUBLICIDAD

A días de conmemorar la triste fecha, su familia ha brindado una emotiva entrevista en la que hablaron de sus vivencias al lado del también escritor.

Mamá de Matthew Perry revela “premonición” de su hijo

La mamá de Matthew Perry, Suzanne Marie Langford, compartió una conversación que sostuvo con él y, a retrospectiva, resultó muy importante.

Más sobre Matthew Perry

Caso Matthew Perry: médico se declara culpable de suministrar dosis que lo llevó a la muerte
2 mins

Caso Matthew Perry: médico se declara culpable de suministrar dosis que lo llevó a la muerte

Univision Famosos
Mansión en la que murió Matthew Perry “rodeada por los fuegos” en incendios de Los Ángeles
2 mins

Mansión en la que murió Matthew Perry “rodeada por los fuegos” en incendios de Los Ángeles

Univision Famosos
Muere actriz de ‘Friends’ a un año del fallecimiento de Matthew Perry
3 mins

Muere actriz de ‘Friends’ a un año del fallecimiento de Matthew Perry

Univision Famosos
Caso Matthew Perry: médico se declara culpable de la muerte del actor de ‘Friends’
2 mins

Caso Matthew Perry: médico se declara culpable de la muerte del actor de ‘Friends’

Univision Famosos
Doctor involucrado en la muerte de Matthew Perry llega a acuerdo para aceptar su culpabilidad
3 mins

Doctor involucrado en la muerte de Matthew Perry llega a acuerdo para aceptar su culpabilidad

Univision Famosos
Las reveladoras últimas palabras de Matthew Perry antes de recibir dosis que lo llevó a la muerte
2 mins

Las reveladoras últimas palabras de Matthew Perry antes de recibir dosis que lo llevó a la muerte

Univision Famosos
Arrestan a los posibles involucrados en la muerte de Matthew Perry: los avances de la investigación
1 mins

Arrestan a los posibles involucrados en la muerte de Matthew Perry: los avances de la investigación

Univision Famosos
Investigación criminal sobre la muerte de Matthew Perry sigue abierta: esto buscan
2 mins

Investigación criminal sobre la muerte de Matthew Perry sigue abierta: esto buscan

Univision Famosos
Testamento de Matthew Perry revela quiénes son sus herederos: una exnovia está incluida
2 mins

Testamento de Matthew Perry revela quiénes son sus herederos: una exnovia está incluida

Univision Famosos
Matthew Perry “estaba enojado y malvado” y con una “mezcla” de sustancias: nuevos detalles de la autopsia
2 mins

Matthew Perry “estaba enojado y malvado” y con una “mezcla” de sustancias: nuevos detalles de la autopsia

Univision Famosos

Dicha charla, dijo, ocurrió luego de que él “atravesara un período bastante interesante” en el que le mostraba “una de sus nuevas casas”.

“Se me acercó y me dijo: ‘Te amo tanto y estoy tan feliz de estar contigo ahora’”, recordó, de acuerdo con el adelanto de la plática que sostuvo con Savannah Guthrie de Today, mostrado hoy.

Reflexionando al respecto, ella indicó: “Fue casi como si fuera una premonición de algo. No pensé en eso en ese momento”.

“Pero, pensé: ‘¿Cuánto tiempo ha pasado desde que tuvimos una conversación así? Han pasado años’”, contó igualmente.

“Creo que había algo… una inevitabilidad en lo que le iba a pasar a continuación, y él lo sentía con mucha fuerza. Pero dijo: ‘Ya no tengo miedo’, y eso me preocupaba”, agregó.

Luego de transmitir el avance, Guthrie explicó al aire que tuvo una charla “poderosa” con Langford, su esposo y padrastro de Matthew, Keith Morrison, y otros parientes.

“Hay tanto dolor y pena, pero asimismo tienen un verdadero sentido de propósito en el trabajo que estaba haciendo, ayudando a otros a dejar de beber. Era el propósito de su vida”, mencionó.

Padrastro de Matthew Perry dice que fue “devastador” perderlo

De manera independiente, Keith Morrison, quien se casó con la madre de Matthew Perry cuando él tenía 12 años, compartió con Hola! Canadá su sentir por lo ocurrido.

PUBLICIDAD

“Cuando murió de repente, fue increíblemente impactante… cualquiera que haya perdido un hijo te dirá que, incluso si estás de alguna manera preparado para esa posibilidad, es devastador”, afirmó.

“Le gustaría que lo recordaran por hacer algo para ayudar a las personas que sufren de adicción”, sentenció, refiriéndose al legado del actor.

Relacionados:
Matthew PerryMuertes de famososCelebridades