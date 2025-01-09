Matthew Perry

Mansión en la que murió Matthew Perry “rodeada por los fuegos” en incendios de Los Ángeles

La residencia, en Pacific Palisades, que fue del difunto actor de ‘Friends’ resultó “invadida” por el humo y las llamas, confirmó su actual propietaria. En octubre de 2023, el también escritor perdió la vida al ahogarse en su jacuzzi.

Por:Dayana Alvino
Video Famosos pierden lujosas mansiones en incendio de Pacific Palisades: una costaba 10 millones de dólares

La mansión en la que murió Matthew Perry habría estado en peligro debido a los incendios que actualmente afectan Pacific Palisades, en Los Ángeles, California.

Este 8 de enero, el portal Realtor reportó que la residencia, ubicada en el lujoso barrio, estaba “rodeada por los fuegos”.

La aparente amenaza llega a menos de tres meses de que la desarrolladora inmobiliaria Anita Verma-Lallian adquiriera la propiedad por 8,55 millones de dólares, detallan.

Por medio de un mensaje en su cuenta oficial de Instagram, la agente informó: “Gracias a todos los que nos han ayudado. Nuestra familia está a salvo y estamos esperando actualizaciones”.

Anita Verma-Lallian, dueña de la mansión que fue de Matthew Perry, reveló estar bien en medio de los incendios en Los Ángeles.
Imagen Anita Verma-Lallian/Instagram

Sin embargo, no dio a conocer cómo se encontraba la casa, que cobró relevancia en octubre de 2023 cuando el protagonista de ‘Friends’ falleció ahogado dentro de su jacuzzi.

De acuerdo con el examen toxicológico del Departamento Médico Forense de la ciudad, el también escritor perdió la vida a raíz de los “efectos agudos de la ketamina”.

¿La mansión que fue de Matthew Perry se quemó?

Aunque en un primer momento Anita Verma-Lallian no desveló qué le ocurrió a la mansión que fue de Matthew Perry, este 9 de enero confirmó que sobrevivió a los incendios.

“Uno de nuestros amigos pudo llegar a la casa y nos han confirmado que está bien”, contó en entrevista a Realtor.

“Hubo un par de pequeños incendios en el patio trasero que pudieron contener con agua, y esperamos que sigan contenidos. Pero, por ahora, nuestra casa está bien”, añadió.

Anita Verma-Lallian mostró cómo el fuego se acercaba a su mansión, que antes fue de Matthew Perry.
Imagen Anita Verma-Lallian/Instagram

Anita Verma-Lallian siente “impotencia” ante los incendios

La empresaria puntualizó que se encuentra en Arizona, por lo que se enteró de la situación gracias a sus vecinos, quienes “han revisado la propiedad” por ella y le envían actualizaciones.

“Pasamos las vacaciones ahí y regresamos el domingo. Luego, por la tarde [el 7 de enero], comenzamos a recibir alertas de los incendios. Los vecinos empezaron a mandarnos mensajes al respecto”, relató.

“Los incendios estaban claramente en nuestra zona inmediata, podíamos ver las llamas y el humo invadiendo nuestra piscina en las cámaras de seguridad”, añadió.

Así luce la mansión que fue de Matthew Perry hasta el día de su muerte.
Imagen The Grosby Group

Ella explicó que, gracias a las grabaciones, supieron que el Departamento de Bomberos “apagaron algunos” siniestros con éxito, pero luego perdieron el servicio.

“Me sentí impotente al no saber qué estaba pasando y no poder hacer nada. Ni siquiera teníamos acceso a las noticias locales; estábamos viendo las nacionales, pero no podíamos saber qué había pasado con la casa”, comentó.

Tras reconocer que “nunca me hubiera imaginado que esto iba a pasar”, señaló que desconocen “cuándo podrán” ingresar al área para comprobar los daños a la residencia.

