Testamento de Matthew Perry revela quiénes son sus herederos: una exnovia está incluida

Video Devastados, elenco de ‘Friends’ habla por primera vez tras la muerte de Matthew Perry

A casi cinco meses de la muerte de Matthew Perry se han revelado detalles de lo que dejó establecido en su testamento con respecto a su patrimonio.

El famoso actor de ‘Friends’ falleció, a los 54 años, el 28 de octubre de 2023 en su casa de Los Ángeles. Posteriormente, un informe de su autopsia reveló que su deceso se debió a los “efectos agudos de la ketamina”.

PUBLICIDAD

¿Qué sucederá con las pertenencias de Matthew Perry?

Este 12 de marzo, medios como People, Page Six y Rolling Stone dieron a conocer que obtuvieron los documentos que especifican la última voluntad de Matthew Perry.

De acuerdo con los reportes, el histrión estableció formalmente la que sería su herencia en 2009, 15 años antes de su defunción.

En los papeles se señala que la mayoría de las pertenencias del también escritor se colocarán en un fideicomiso, nombrado ‘Alvy Singer Living Trust’, aparentemente en honor al personaje de Woody Allen en ‘Annie Hall’.

“Todos mis efectos personales y domésticos, incluidos, entre otros, joyas, muebles y enseres, obras de arte y automóviles, junto con cualquier seguro sobre dichos bienes, pasarán como parte de mi patrimonio residual”, indica Perry, según cita Us Weekly.

TMZ reporta que en la sucesión se enumera el valor de sus bienes al momento de su partida en poco más de 1 millón de dólares. Sin embargo, el portal aclara que dicho monto “no es un reflejo exacto” del total de dinero que tenía.

Matthew dejó a su amiga Lisa Ferguson y a la productora Robin Ruzan como las albaceas, cargo al que esta última renunció el 4 de marzo.

En cuanto a los beneficiarios del fideicomiso, él determinó que serían su padre, John Perry, madre, Suzanne Morrison, medios hermanos, cinco en total, y su exnovia Rachel Dunn.

La estrella de ’17 again’ de igual forma indicó que los hijos que tuviera no tendrían derecho a acceder a su legado. Él jamás tuvo descendencia.

Ferguson comparecerá sola en la sala del Tribunal Superior de Los Ángeles el próximo 10 de abril para una audiencia acerca de la herencia.

PUBLICIDAD

¿Cómo murió Matthew Perry?

La tarde del sábado 28 de octubre de 2023, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles respondió a una llamada de emergencia en el domicilio de Matthew Perry.

La asistente del intérprete, Briana Brancato, lo había encontrado “flotando boca abajo” en la piscina, por lo que saltó, lo movió a las escaleras y marcó al 911.

Los paramédicos que acudieron lo sacaron del agua y lo llevaron al césped para auxiliarlo antes de declararlo muerto, se expone en los registros retomados por The New York Times.