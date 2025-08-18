‘Reina de la ketamina’ se declarará culpable de dar a Matthew Perry la sustancia que lo mató

Video El último mensaje de Matthew Perry en redes: sus fans dicen que era un llamado de auxilio

Jasveen Sangha, conocida como la ‘reina de la ketamina’, aceptó declararse culpable de cinco cargos penales federales relacionados a la muerte de Matthew Perry.

En un documento firmado y presentado ante el tribunal, la mujer de 42 años accedió a admitir que le proporcionó al famoso actor la ketamina que provocó su fallecimiento, de acuerdo con AP.

PUBLICIDAD

Además, ella aceptará una acusación por mantener un establecimiento relacionado con sustancias ilegales, tres imputaciones por distribución del mencionado anestésico disociativo, y una más por proveer ese estupefaciente con resultado fatal o de lesiones corporales graves, expone NBC News.

Su abogado, Mark Geragos, aseguró al respecto de la decisión de su clienta: “Ella está asumiendo la responsabilidad de sus actos”.

Sangha se convierte en la quinta y última persona procesada por el deceso de la estrella de ‘Friends’ en llegar a un acuerdo con los fiscales federales, evitando el juicio que ya estaba planeado para septiembre.

¿Cuántos años podría pasar en la cárcel la ‘Reina de la ketamina’?

Jasveen Sangha alegadamente cambiará de forma oficial su declaración a “culpable” en una próxima audiencia, donde se programará la sentencia, detalla AP.

NBC News reporta que, en un comunicado, la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Central de California dijo que Jasveen Sangha enfrenta una condena máxima de 65 años en prisión.

Presuntamente, el juez no estaría obligado a cumplir con ninguno de los términos del pacto, pero la dependencia puntualizó que solicitarán una pena inferior.

Matthew Perry fue encontrado sin vida por su asistente al interior de su residencia en Los Ángeles, específicamente en el jacuzzi, el 28 de octubre de 2023.

Un examen toxicológico determinó que él murió como resultado de “los efectos agudos de la ketamina”. El ahogamiento, la enfermedad arterial coronaria y los efectos de la buprenorfina se señalaron como factores contribuyentes.

PUBLICIDAD

Médico se declara culpable por muerte de Matthew Perry

A finales de julio, el médico Salvador Plascencia, otro de los implicados en el caso por el deceso de Matthew Perry, también llegó a un convenio para confesarse culpable de suministrarle ketamina.