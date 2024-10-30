Muere actriz de ‘Friends’ a un año del fallecimiento de Matthew Perry

Video El último mensaje de Matthew Perry en redes: sus fans dicen que era un llamado de auxilio

Teri Garr, reconocida actriz que participó en series como ‘Friends’, murió este martes 29 de octubre a los 79 años.

La también cantante falleció un día después de que se cumpliera el primer aniversario luctuoso de Matthew Perry, protagonista de la ‘sit com’ y quien perdió la vida debido a “los efectos agudos de la ketamina”, ahogado en el jacuzzi de su residencia.

PUBLICIDAD

La publicista de la estrella, Heidi Schaeffer, dijo a The New York Times y The Hollywood Reporter que ella sucumbió por complicaciones de la esclerosis múltiple que padecía.

El deceso ocurrió en su casa de Los Ángeles, donde Garr estuvo “rodeada de familiares y amigos” durante sus últimos momentos.

La intérprete reveló, en octubre de 2002, que fue diagnosticada con dicha enfermedad crónica y degenerativa del sistema nervioso en 1999, tras 16 años de síntomas e investigación médica.

A fines de 2006, sufrió una ruptura de un aneurisma cerebral, por lo que fue operada de emergencia. Estuvo en coma una semana, pero finalmente pudo volver a caminar y hablar.

Teri Garr, estrella de 'Friends', murió el 29 de octubre. Imagen David Livingston/Getty Images

Lisa Kudrow homenajea a Teri Garr

Luego de que trascendiera la noticia del deceso de Teri Garr, Lisa Kudrow, estrella de ‘Friends’ con quien compartió en escena, le rindió elogios.

“Ella fue un genio de la actuación cómica que fue, y es, una gran influencia para mí y sé que no soy la única en eso. Me siento muy afortunada y agradecida de haber podido trabajar con ella”, declaró a People.

En el programa, la difunta artista encarnó a ‘Phoebe Abbot’, la madre biológica perdida de ‘Phoebe Buffay’, encarnada por Kudrow.

Garr hizo su debut en el proyecto en el episodio 25 de la temporada 3, en 1997, titulado ‘The one at the beach’, en el cual mamá e hija finalmente se conocen.

Ella apareció igualmente en los capítulos ‘The one with the jellyfish’ y ‘The one with Phoebe's uterus’, donde los personajes enfrentan problemas y, posteriormente, se reconcilian.

¿Quién era Teri Garr?

Terry Ann Garr nació en diciembre de 1944 en Los Ángeles, California, y era la menor de los tres hijos del actor Eddie Garr y la exRockette Phyllis (Lind) Garr.

PUBLICIDAD

Teri se lanzó como bailarina profesional inmediatamente después de graduarse de la escuela secundaria, en una producción teatral de ‘West Side Story’, en su ciudad natal.

Además de aparecer en anuncios de televisión, su carrera en el cine inició gracias a sus dotes de danza en películas protagonizadas por Elvis Presley, incluidas ‘Fun in Acapulco’ y ‘Viva Las Vegas’.

Como actriz, ella comenzó en cintas como ‘For Pete’s Sake’, de 1966, ‘Head’, de 1968, y la serie ‘Star Trek’, en la que representó a una secretaria del siglo XX.

A lo largo de su trayectoria, Garr sumó a sus créditos: ‘The Sonny and Cher Comedy Hour’, ‘The Conversation’, ‘The Player’, ‘Ready to Wear’, ‘Dumb and Dumber’, ‘Michael’, ‘Close Encounters of the Third Kind’ y ‘Young Frankenstein’.